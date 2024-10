“Ogni libro è un viaggio”: arriva il treno della metro A dedicato alla lettura (con estratti di opere di grandi autori)

Riscoprire il piacere della lettura mentre si è sui mezzi pubblici: è questo l’obiettivo del treno letterario sulla metro A di Roma decorato con citazioni letterarie e suddiviso in sei vagoni tematici

La metropolitana di Roma si è trasformata in un treno letterario grazie a una nuova iniziativa chiamata “Ogni libro è un viaggio”. Lanciata il 15 ottobre scorso, la campagna è promossa dalla RAI e dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), in collaborazione con Atac, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma.

Lo scopo è quello di incoraggiare i passeggeri a leggere durante i loro spostamenti, offrendo un’alternativa al consueto uso dei telefoni cellulari. Il cuore dell’iniziativa è un treno della linea A, interamente decorato con citazioni letterarie e suddiviso in sei vagoni tematici, ognuno dedicato a un genere diverso.

Tra i generi rappresentati ci sono la letteratura internazionale, il romanzo storico, l’epica e l’avventura, la letteratura per l’infanzia, il giallo e la fantascienza, e infine la poesia e il teatro. Ogni carrozza è decorata con estratti di opere di grandi autori, come Luigi Pirandello e Stendhal, e i passeggeri possono leggere le citazioni direttamente dai sedili. Inoltre all’interno dei vagoni sono distribuite delle card con brevi testi o estratti di opere letterarie che i viaggiatori possono portare con sé per proseguire la lettura.

Ogni viaggio sui mezzi pubblici può diventare un momento di arricchimento culturale e personale

La campagna nasce con l’intento di trasformare il tempo passato sui mezzi pubblici in un’opportunità per riscoprire il piacere della lettura. L’idea è nata osservando l’abitudine diffusa di utilizzare il cellulare in metropolitana, spesso in maniera passiva.

L’obiettivo della campagna è dunque quello di affiancare il mondo digitale a quello reale, proponendo la lettura di un libro come un’esperienza più coinvolgente e duratura, capace di arricchire i momenti di transito quotidiano.

Il progetto non si limita alla sola decorazione del treno: è stato infatti realizzato anche uno spot promozionale, che i canali Rai stanno trasmettendo da ieri e che vede la partecipazione di Giancarlo Giannini come voce narrante. Lo spot è stato presentato anche alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, uno degli eventi più importanti nel mondo dell’editoria, con l’intento di promuovere la lettura non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

“Ogni libro è un viaggio” rappresenta un’iniziativa innovativa che invita i romani e non solo a scoprire nuovi mondi attraverso la lettura, trasformando il tempo trascorso in metropolitana in un momento di arricchimento culturale e personale. Mettiamo dunque via i cellulari e passiamo il nostro tempo con qualcosa di ben più arricchente come la lettura!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: ATAC

Ti potrebbe interessare anche: