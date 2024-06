Ho trasformato uno scuolabus in una lavanderia mobile per aiutare i senzatetto (così anche loro hanno dignità)

Nicky Crawford è in prima linea per i senzatetto di Atlanta: ha trasformato uno scuolabus in una lavanderia mobile e ha creato una doccia mobile per farli lavare

Nicky Crawford, un uomo di Atlanta, sta facendo la differenza per la comunità dei senzatetto della città trasformando uno scuolabus in una lavanderia mobile. Con l’aiuto degli studenti di ingegneria della Georgia Tech, Crawford ha convertito il veicolo per offrire un servizio essenziale a chi ne ha più bisogno.

Questo autobus lavanderia, presentato durante il Juneteenth Block Party, è il più recente tra i suoi progetti destinati ad aiutare i senzatetto. Collaborando con diverse organizzazioni, tra cui PAD (Policing Alternatives & Diversion Initiative), Morehouse School of Medicine, il Department of Veterans Affairs e barbieri locali, Crawford fornisce un’opportunità ai senzatetto di lavare i loro vestiti e mantenere un aspetto pulito e dignitoso.

Questo non è il primo progetto di Crawford a favore dei senzatetto. Nel 2022, ha inaugurato una doccia mobile situata dietro il Grady Hospital. Questa roulotte, dotata di tre box, lavandini, servizi igienici e docce, serve almeno 50 persone ogni settimana, offrendo anche asciugamani, articoli da toeletta, biancheria intima e calzini.

Ha anche fondato un’organizzazione no-profit per i senzatetto

La dedizione di Crawford alla causa dei senzatetto è evidente anche nelle sue parole, rilasciate durante un’intervista:

Quando ti siedi e parli con loro, è solo un membro della famiglia. Un membro della famiglia che ha passato un periodo difficile. Quindi tutti possiamo fare qualcosa. Forse non questo. Ma tutti possiamo fare qualcosa per aiutare i senza casa nell’area di Atlanta.

Crawford, un amministratore in pensione, crede che la sua missione nella vita sia aiutare la comunità dei senzatetto. Ha fondato Flowing with Blessings, un’organizzazione no-profit che offre servizi fondamentali come tagli di capelli, docce, controlli sanitari e pasti.

L’organizzazione di Crawford opera con la convinzione che ogni persona meriti di sentirsi pulita, a proprio agio e apprezzata. Con i loro servizi, mirano ad aiutare i senzatetto a ricostruire la propria vita con dignità. Con iniziative come la lavanderia mobile e la doccia mobile, Crawford continua a offrire speranza e supporto alla comunità dei senzatetto di Atlanta.

