Tornano a Berlino i “bus antifreddo” per aiutare i senzatetto nelle notti più gelide

Per le strade di Berlino sono tornati i Kältebus per offrire assistenza ai senzatetto durante i mesi di maggior freddo. Operatori e volontari distribuiscono bevande calde e portano le persone più bisognose nei rifugi allestiti. A bordo spesso ci sono anche giovani medici in formazione

Con l’arrivo del mese di novembre e le temperature che iniziano a scendere sempre più, Berlino ha accolto nuovamente un servizio solidale offerto da dipendenti e volontari. Sono i Kältebus, i “bus antifreddo” e intendono offrire assistenza e riparo ai senzatetto della capitale tedesca.

L’iniziativa è dell’organizzazione Berliner Stadtmission e viene attivata anno dopo anno dal 1° novembre fino al 31 marzo per prevenire i decessi da assideramento.

Nel periodo di freddo più intenso, il team dei Kältebus gira per i quartieri berlinesi alla ricerca di persone senza fissa dimora che necessitano aiuto facendo tappa anche nelle principali stazioni della metropolitana.

Vengono distribuite bevande calde, coperte, sacchi a pelo. Spesso a bordo ci sono medici volontari o studenti di medicina che possono effettuare controlli medici. Se richiesto, i Kältebus danno anche un passaggio portando chi ha bisogno in un luogo sicuro in cui trascorrere la notte.

Il servizio opera a Berlino ormai da 30 anni, da quando nel 1994 un senzatetto morì congelato. La vicenda ha ispirato questa attività, soccorrendo da allora tantissime persone in difficoltà.

Ogni sera, dalle ore 20.00 alle ore 02.00, i bus sono pronti a intervenire nonché il giovedì dalle ore 19.00 alle ore 22.00. C’è un numero che i cittadini possono contattare per segnalare volontariamente i casi. Basta digitare il 030690333690 e contrassegnare il caso come verde o rosso, dove rosso indica l’urgenza.

Le segnalazioni sono provvidenziali anche se, secondo la Berliner Stadtmission, a volte basterebbe semplicemente chiedere ai senzatetto di cosa abbiano bisogno. “Raramente incontrano altre persone che si rivolgono a loro e domandano come stanno” commentano i volontari Karla e Jens.

Gli operatori non si fermano davanti a nulla e, quando le emergenze lo richiedono, si trattengono anche oltre gli orari previsti. La missione è aiutare il prossimo prima che sia troppo tardi.

I Kältebus sono una realtà non solo a Berlino, ma anche in altre città della Germania, assieme a tante altre azioni promosse. A Ulm, in Baden-Württemberg, sono state installate ad esempio delle cabine termoisolanti così da garantire un posto caldo ai senzatetto.

