Ti sveliamo quali sono i ristoranti più romantici di Italia (con viste mozzafiato), la classifica

Volete conoscere i ristoranti più romantici d'Italia? Tripadvisor ha stilato la classifica

Quando si tratta di cene romantiche in Italia, pochi riconoscimenti sono prestigiosi come il premio Travellers’ Choice Best of the Best di Tripadvisor, titolo riservato a ristoranti ed esperienze turistiche che rappresentano il massimo livello di eccellenza nel proprio settore. La classifica si basa su recensioni e opinioni entusiastiche della vasta community di Tripadvisor raccolte nell’arco di 12 mesi, e solo l’1% degli oltre 8 milioni di profili riesce a raggiungere questo ambito traguardo.

Nel 2023, i ristoranti italiani che hanno conquistato i cuori dei viaggiatori, offrendo esperienze culinarie indimenticabili in atmosfere suggestive, sono stati premiati come i migliori tra i migliori. Ecco uno sguardo approfondito sui primi tre classificati che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento.

Degusteria Italiana agli Uffizi – Firenze

Situata nel cuore di Firenze, la Degusteria Italiana agli Uffizi rappresenta una vera e propria celebrazione della cucina tradizionale fiorentina. Il ristorante si distingue per la sua offerta di piatti tipici come formaggi locali, tartufi e carni pregiate, il tutto accompagnato da una selezione di vini italiani di fama mondiale. L’ambiente è intimo ed elegante, ideale per una pausa rilassante dal trambusto della città. La Degusteria è apprezzata sia dai residenti che dai turisti per la sua capacità di esaltare i sapori autentici della cucina italiana e di saper offrire un’esperienza gastronomica veramente straordinaria.

Ambrosia Rooftop Restaurant & Bar – Roma

Nel cuore della Capitale, l’Ambrosia Rooftop Restaurant & Bar assicura un’esperienza culinaria unica con piatti creativi della regione Lazio, con un menù che include deliziosi frutti di mare freschi, pasta e risotto, tutti preparati con ingredienti locali di alta qualità. Oltre al cibo, il vero punto di forza dell’Ambrosia è il bar sul tetto, dove è possibile sorseggiare cocktail artigianali mentre si gode di una vista mozzafiato su Roma. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi è consigliato organizzarsi con un certo anticipo.

Adamo ed Eva by Eden Roc – Positano

Adamo ed Eva by Eden Roc è un vero gioiello incastonato nella splendida Positano. Il ristorante offre una cucina biologica che unisce sapori tradizionali e moderni, con specialità come la pasta fatta in casa e il tiramisù, mentre il pesce fresco è una delle star del menù, preparato con cura per esaltare i sapori naturali. La terrazza panoramica del ristorante si affaccia sulla Costiera Amalfitana ed offre un panorama di un certo livello, capace di rendere ogni pasto un’esperienza visiva e gustativa indimenticabile.

I ristoranti italiani più romantici: classifica completa

Di seguito riportiamo la classifica secondo Tripadvisor:

Degusteria Italiana agli Uffizi – Firenze Ambrosia Rooftop Restaurant & Bar – Roma Adamo ed Eva by Eden Roc – Positano Ristorante Villa Crespi – Orta San Giulio Ad Hoc Ristorante – Roma La Piccola Cucina 2.0 – Sardegna Gio’s – Venezia Sette Di Vino – Pienz Portanova Ristorante In Urbino – Urbino Baglio Amalfi Italian Bistrò Cucina, Vino & Drinks – Amalfi

Fonte: Tripadvisor

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: