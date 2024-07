Questa regione italiana ti paga fino a 30mila euro per trasferirti lì (per ripopolare le aree montane)

Il bando “Residenzialità in montagna 2024” è un’opportunità per contribuire alla rinascita delle aree montane toscane, offrendo un supporto finanziario concreto a chi decide di stabilirsi in questi comuni

Il governo ha lanciato un’iniziativa volta a incentivare il ripopolamento delle aree montane e a rivitalizzare economicamente e socialmente i comuni con meno di 5000 abitanti. Il progetto prevede un contributo finanziario per coprire i costi di acquisto e ristrutturazione di una casa in uno dei 76 comuni della regione Toscana.

Con un budget complessivo di 2,8 milioni di euro, l’obiettivo è sostenere il ritorno della popolazione in queste aree, contribuendo al loro sviluppo. Il contributo varia da 10.000 a 30.000 euro, coprendo fino al 50% delle spese per l’acquisto dell’immobile, che deve essere adibito a residenza principale.

Possono beneficiare del contributo i cittadini italiani, dell’UE o non-UE con un permesso di soggiorno di lungo periodo, a condizione che siano maggiorenni e residenti in un comune italiano non montano. Le spese ammissibili includono solo l’acquisto di immobili ad uso abitativo esistenti alla data di pubblicazione del bando.

C’è tempo fino al 27 luglio

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, dal 12 giugno 2024 fino alle ore 13 del 27 luglio 2024, tramite il modulo disponibile sul sito della Regione Toscana. È necessario autenticarsi utilizzando Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE).

L’iniziativa fa parte di un più ampio programma di sostegno alle aree montane italiane, destinato a contrastare la marginalizzazione di tali zone. La finalità principale è favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione socio-economica, offrendo un incentivo concreto a chi sceglie di trasferirsi in queste località. La procedura di richiesta del contributo è dettagliata e richiede la presentazione di documentazione specifica, come l’atto notarile di compravendita dell’immobile.

Questo progetto riflette l’impegno del governo nel promuovere lo sviluppo equilibrato del territorio nazionale, riconoscendo l’importanza delle comunità montane. La Toscana, con la sua ricchezza culturale e paesaggistica, rappresenta una delle regioni chiave per il successo di questa iniziativa. Le risorse stanziate sono significative, ma è importante agire rapidamente poiché il budget è limitato e la domanda potrebbe essere elevata.

Fonte: Regione Toscana

