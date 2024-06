Questo gruppo di uomini lavora a maglia nella metro di Medellín (per abbattere gli stereotipi di genere)

Il collettivo Costurero de la Casa composto da tessitori maschi si è riunito sulla metro di Medellín per lavorare a maglia, con la collaborazione dell’agenzia dei trasporti: i video sono virali e hanno riscosso grande consenso

Il collettivo Costurero de la Casa, composto da tessitori maschi, ha catturato l’attenzione dei social network con un’iniziativa unica e inclusiva. Almeno 15 membri del gruppo hanno mostrato il loro talento nella metropolitana di Medellín, sorprendendo i passeggeri della linea A.

Passando per le 19 stazioni tra La Estrella e Niquía, questi uomini hanno trovato uno spazio sicuro per dare un nuovo significato alla mascolinità attraverso il lavoro a maglia. Questa iniziativa, promossa dalla Metro de Medellín in collaborazione con il collettivo, è stata descritta come un tentativo di rendere il trasporto di massa un luogo più empatico e inclusivo.

Il thread pubblicato sul social network X ha sottolineato lo slogan “lavorare a maglia è per le persone”, sfidando gli stereotipi di genere e dimostrando che questa attività manuale non è esclusiva delle donne. Durante l’iniziativa, i membri del collettivo hanno eseguito i loro lavori a maglia di fronte a un alto flusso di passeggeri, alcuni in piedi e altri seduti, mostrando la loro bravura e destrezza.

Da otto anni organizzano iniziative di questo tipo

La loro performance ha attirato l’attenzione e l’ammirazione degli altri passeggeri, generando numerose reazioni positive sui social media. Commenti come “La reincarnazione delle nonne, ma in versione maschile” e “Bellissimo, un sogno che dovrebbe avverarsi” evidenziano l’impatto positivo dell’iniziativa.

Il collettivo Costurero de la Casa non è nuovo a queste esibizioni pubbliche. Da otto anni i suoi membri si incontrano in vari spazi della città per lavorare a maglia insieme, promuovendo la costruzione di una società più inclusiva e la creazione di legami solidi tra i partecipanti.

Cristian David Rodríguez, coordinatore del gruppo, ha spiegato che per la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia Pubblica, l’8 giugno, il gruppo ha deciso di fare un tour sulla metropolitana di Medellín con l’autorizzazione delle autorità locali, rendendo visibile questo passatempo e sfidando i pregiudizi associati.

L’attività si è conclusa con un evento aperto fuori dalla stazione Universidad, coinvolgendo più di 30 persone tra sarte, tessitrici e apprendiste della città-regione. Durante l’evento sono state condivise storie ed esperienze, riflettendo sulla mascolinità e sugli stereotipi legati al lavoro a maglia.

Questa pratica, spesso considerata un ricordo del passato, sta diventando sempre più rilevante grazie ai suoi benefici psicologici e sociali, contribuendo al benessere e alla qualità della vita. In una città come Medellín, dove si registrano numeri record di violenza e intolleranza, iniziative come quella del Costurero de la Casa sono un esempio di come attività creative e inclusive possano abbattere le barriere di genere.

