In Colorado c’è un festival in cui le persone si travestono da funghi, ed è letteralmente psichedelico!

E' un evento dedicato interamente al mondo dei funghi, celebrato ogni anno nella città di Telluride per diversi giorni. La cosa più curiosa in assoluto è la sfilata conclusiva, dove i partecipanti si travestono da funghi sfilando per la città

Di festival dedicati ai funghi è pieno il mondo, ma vi assicuriamo che il “Telluride Mushroom Festival“, celebrato ogni anno nella città di Telluride, in Colorado, è unico nel suo genere.

Alcune delle attività proposte durante l’evento, che dura cinque giorni, rientrano perfettamente nella norma, come le escursioni nei boschi locali destinate alla raccolta e al riconoscimento dei funghi, i laboratori alimentari, le conferenze scientifiche che coinvolgono micologi di fama internazionale.

Ciò che distingue questo festival da tutti gli altri è piuttosto la parata finale, durante la quale i partecipanti sfilano lungo “Main Street” sfoggiando dei particolarissimi costumi a forma di fungo. Uno più bizzarro dell’altro. Il tutto accompagnato da musica, danze e un cerchio di tamburi selvaggi.

Siete pronti a immergervi nelle magiche atmosfere di questo festival decisamente psichedelico?! Allora iniziamo dai grandi classici: l’Amanita Muscaria, in assoluto il fungo più appariscente del bosco.

E ora largo spazio ai funghi più strani. Quali riconoscete?

Non c’è dubbio che siano originali!

E dopo la sfilata è il momento di darsi alle danze!!!

