Taylor Swift dona 5 milioni di dollari per aiutare le vittime degli uragani Milton e Helene

Grande generosità da parte di Taylor Swift che ha donato 5 milioni di dollari per supportare le operazioni di soccorso seguite al passaggio degli uragani Helene e Milton

Taylor Swift ha donato 5 milioni di dollari a Feeding America per supportare le operazioni di soccorso in seguito agli uragani Helene e Milton, che hanno devastato diverse aree degli Stati Uniti. La donazione è stata annunciata dall’organizzazione no-profit, che ha espresso gratitudine verso la cantante per il suo contributo generoso.

La donazione aiuterà a fornire cibo, acqua potabile e altre forniture essenziali alle comunità colpite dai disastri. Feeding America ha incoraggiato i fan di Swift a unirsi agli sforzi di soccorso, sottolineando l’impatto significativo che il contributo della star ha già avuto nel sostenere le famiglie bisognose.

Swift, che ha spesso donato durante eventi tragici o catastrofi naturali, continua così la sua lunga tradizione filantropica. In passato, ha offerto sostegno finanziario in risposta a vari disastri, come i tornado che hanno colpito il Tennessee nel 2020 e nel 2023, e dopo la tragica sparatoria durante la parata della vittoria del Super Bowl dei Kansas City Chiefs nel febbraio 2024.

Nelle città toccate dall’Eras Tour ha donato migliaia di pasti per i banchi alimentari

Gli amici di lunga data di Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds, hanno anche loro donato 1 milione di dollari a Feeding America per contribuire agli sforzi di recupero post-uragano. La coppia è nota per il loro continuo sostegno all’organizzazione durante le emergenze.

L’uragano Milton, che ha colpito la Florida come tempesta di categoria 3, ha lasciato milioni di persone senza elettricità, aggravando una situazione già difficile dopo il passaggio dell’uragano Helene, e causando decine di morti. Quest’ultimo ha causato enormi danni con forti alluvioni e interruzioni di acqua ed elettricità nelle Carolina, in Georgia e nella parte settentrionale della Florida.

Oltre alle sue donazioni in caso di calamità naturali, Swift è stata particolarmente attiva nel sostenere i banchi alimentari durante il suo Eras Tour. Nelle città dove ha tenuto concerti, ha donato migliaia di pasti, aiutando comunità locali in difficoltà. La sua filantropia ha avuto un grande impatto, come dimostrato dalla recente donazione a un banco alimentare di Cardiff, che ha definito il suo contributo il più grande mai ricevuto da un individuo.

Pur lodando questi suoi impegni, non possiamo non ricordare un lato negativo della sua popolarità: gli spostamenti effettuati con i suoi jet privati per raggiungere le varie città in cui ha fatto tappa l’Eras Tour – ma anche per motivi personali – e che hanno prodotto un enorme quantità di anidride carbonica aggravando sensibilmente l’inquinamento.

