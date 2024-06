Tokyo lancia un’app di appuntamenti gestita dal Governo per contrastare il basso tasso di natalità del Giappone

Il Giappone sta cercando di affrontare la crisi di natalità in corso, con varie misure tra cui anche l’introduzione di un’app di incontri con un sistema di matchmaking basato sull’intelligenza artificiale

Il tasso di natalità in Giappone ha toccato un nuovo minimo storico, spingendo il governo a cercare soluzioni innovative per invertire la tendenza. Nel 2023, il Giappone ha registrato solo 727.277 nascite, portando il tasso di fertilità a 1,20, ben al di sotto del livello di sostituzione di 2,1 necessario per mantenere stabile la popolazione.

Questa situazione è aggravata dal numero di decessi che supera le nascite e dalla diminuzione del numero di matrimoni, accompagnata da un aumento dei divorzi. Per affrontare questa crisi demografica, il governo giapponese ha lanciato diverse iniziative. Tra queste, l’espansione dell’assistenza all’infanzia, sussidi per l’alloggio ai genitori e incentivi finanziari per le coppie che decidono di avere figli.

Inoltre il governo metropolitano di Tokyo ha introdotto una nuova tattica: un’app di incontri gestita dal governo, che è attualmente in fase di test e sarà pienamente operativa entro la fine dell’anno. L’app, dotata di un sistema di matchmaking basato sull’intelligenza artificiale, mira a facilitare l’incontro tra persone single che desiderano sposarsi.

Come funziona e i requisiti

Gli utenti sono invitati a sottoporsi a un “test diagnostico dei valori” e a inserire le caratteristiche desiderate in un partner. L’intelligenza artificiale utilizzerà queste informazioni per suggerire persone compatibili, sperando di creare coppie che possano poi formare famiglie.

Durante il processo di registrazione su questa applicazione, gli utenti devono soddisfare alcuni requisiti specifici che riflettono la loro sincerità e serietà nel ricercare una relazione impegnata:

Stato civile verificato : agli utenti verrà richiesta la documentazione che confermi il loro stato civile da single, garantendo che chi partecipa alla piattaforma stia effettivamente cercando un partner.

: agli utenti verrà richiesta la documentazione che confermi il loro stato civile da single, garantendo che chi partecipa alla piattaforma stia effettivamente cercando un partner. Espressione del desiderio di matrimonio: gli utenti dovranno firmare un documento in cui esprima la loro intenzione di sposarsi in un prossimo futuro, dimostrando così il proprio impegno e serietà nella ricerca di una relazione duratura.

gli utenti dovranno firmare un documento in cui esprima la loro intenzione di sposarsi in un prossimo futuro, dimostrando così il proprio impegno e serietà nella ricerca di una relazione duratura. Verifica del reddito: gli utenti saranno tenuti a presentare una ricevuta fiscale comprovante un salario minimo annuo, stabilito dalle autorità come parte dei criteri per far parte della piattaforma.

È importante notare che questa non è l’unica misura implementata in Giappone per affrontare il basso tasso di natalità. In passato venivano organizzati eventi di matchmaking per single, ma lo sviluppo di una propria app da parte del governo rappresenta una strategia non convenzionale ma innovativa per affrontare questa sfida demografica. Anche il miliardario Elon Musk ha espresso il suo sostegno all’iniziativa, sottolineando la necessità di affrontare il declino della popolazione per evitare conseguenze gravi a lungo termine.

Oltre all’app di incontri, il sito web dell’iniziativa elenca altre misure governative per sostenere le coppie, come la promozione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata, assegni per l’assistenza all’infanzia, coinvolgimento degli uomini nelle faccende domestiche e consulenza professionale. L’obiettivo è creare un ambiente favorevole alla formazione di famiglie, sperando di invertire la tendenza negativa e garantire un futuro sostenibile per la società giapponese.

