Sai perché i tappi delle penne sono bucati? Il motivo ti stupirà

Scopri perché i tappi di alcune penne (come le BIC) hanno quel foro al centro, un motivo che non è legato al design

Ti sei mai chiesto perché i tappi delle penne (un esempio per tutti sono le famose BIC nelle varie colorazioni) hanno quel piccolo foro al centro?

È un dettaglio che spesso passa inosservato, ma ha una ragione ben precisa, e non è legata all’inchiostro o al design della penna. Si tratta infatti di una scelta fondamentale per la sicurezza, in particolare dei più piccoli.

Chi non ha mai conosciuto qualcuno che, durante le ore di scuola, mordicchiava il tappo della penna? Quell’abitudine, spesso innocente, può trasformarsi in un pericolo reale, in particolare per il rischio di soffocamento. Questo è il motivo principale per cui i tappi delle penne sono stati progettati con quel foro. In caso di ingestione accidentale, infatti, l’aria può ancora fluire attraverso il tappo, permettendo alla persona di respirare fino a quando l’oggetto non viene rimosso.

Inizialmente, i tappi delle penne non avevano alcun buco. Tuttavia, dal 1991, per ragioni di sicurezza, è stata introdotta questa semplice modifica nelle penne BIC che ha avuto un impatto significativo sulla prevenzione degli incidenti.

Grazie a questa semplice ma geniale soluzione, infatti, il numero di incidenti mortali causati dall’ingestione dei tappi delle penne è diminuito drasticamente fino ad azzerarsi.

Lo ricorda in un post su Facebook anche Mirko Damasco, Presidente del Salvagente, organizzazione nata con lo scopo di divulgare le Manovre di Disostruzione Pediatrica e Neonatale e più in generale per diffondere tutte le misure di sicurezza.

Insomma, quello che potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, è in realtà un elemento di grande importanza nella progettazione delle penne.

