Studenti del liceo salvano l’istruttore di kayak da un attacco epilettico riportandolo a riva: stava rischiando di annegare

I ragazzi si sono subito resi conto che l’istruttore di kayak stava avendo le convulsioni e si sono tuffati per salvarlo, riportandolo a riva e chiamando i soccorsi

Lo scorso 15 novembre, una lezione di kayak per una classe del liceo Saint-Ivy di Pontivy, in Bretagna, ha rischiato di trasformarsi in tragedia ma fortunatamente tutto è andato per il meglio grazie all’eroismo e alla rapidità di intervento dei ragazzi.

Durante un’esercitazione sul canale Nantes-Brest, infatti, l’istruttore del kayak club locale ha avuto un attacco epilettico mentre era in acqua, rischiando di annegare. Grazie alla prontezza e al lavoro di squadra degli studenti, l’incidente si è concluso senza conseguenze gravi.

Il gruppo, composto da circa venti studenti dell’ultimo anno, era diviso in due squadre: una sotto la supervisione del loro insegnante di educazione fisica e l’altra seguita dall’istruttore del club. Intorno alle 11, alcuni ragazzi hanno notato che l’istruttore stava avendo le convulsioni prima di ribaltarsi con il kayak.

L’intervento rapido degli studenti è stato cruciale

Due studenti, Justin Grulier, ex campione di kayak, e Valentin Bellec, si sono tuffati senza esitazione per riportarlo in posizione di sicurezza. Nonostante il peso combinato del kayak, dell’acqua e dell’uomo, i due ragazzi sono riusciti a ribaltare la barca e a spingerla verso riva.

La situazione, però, non era ancora risolta. La riva era alta circa cinque metri e il peso dell’istruttore, immobilizzato dalle convulsioni, rendeva difficile il salvataggio. Con grande sforzo, gli studenti sono riusciti a portare il kayak e l’uomo fuori dall’acqua, posizionandolo su un fianco per garantirne la respirazione.

Contemporaneamente, un altro studente è corso negli spogliatoi per recuperare un telefono e avvisare i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti in meno di dieci minuti, hanno confermato che l’intervento rapido degli studenti è stato cruciale per la sopravvivenza dell’istruttore.

Portato in ospedale, l’uomo non ha riportato conseguenze gravi grazie alla tempestività e alla determinazione degli studenti con gli insegnanti che hanno elogiato il coraggio e l’efficienza degli studenti. Un episodio che ancora una volta evidenzia quanto sia importante avere competenze di primo soccorso, ma anche come sia fondamentale collaborare in situazioni di emergenza.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: