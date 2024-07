Stretta dell’Ue su Shein e Temu, in arrivo dazi su fast fashion e prodotti low cost cinesi

Verrà presto abolita la norma che consente ai prodotti importati in Unione europea e acquistati online a un prezzo inferiore a 150 euro di essere praticamente duty-free

Ancora non si sa quando ci sarà definitivamente il giro di vite su Shein e Temu, ma i tempi sono ormai decisamente maturi perché si dia una regolata ai colossi dell’e-commerce, strumento che oramai detta le regole della moda dell’ultimo secondo, invoglia all’acquisto compulsivo, crea e fa gettare rifiuti e sfrutta lavoratori.

A fine giugno la Commissione europea aveva chiesto a Temu e Shein di fornire informazioni sulla loro due-diligence verso il Digital Services Act. Gli utenti dell’Unione europea che navigano su questi portali, cioè, non dovrebbero essere sottoposti a pratiche come il “dark pattern” (dati personali e numero di carta vengono richiesti senza garanzie di privacy e sicurezza richieste dalle norme Ue) oppure deve essere possibile per l’utente segnalare in tempo reale i casi in cui su una delle piattaforme siano in vendita prodotti illegali.

Una richiesta di informazioni che aprirebbe poi, presto, secondo il Financial Times, all’introduzione dei dazi anche per i prodotti low cost, quelli al di sotto dei 150 euro. La soglia attuale di 150 euro, sotto la quale gli acquisti online non sono soggetti a tasse, ha di fatto facilitato un incremento significativo delle importazioni di piccolo valore dalle piattaforme cinesi. Solo nel 2023, l’Ue ha importato 2,3 miliardi di articoli sotto questa soglia.

Cosa cambierà per i consumatori europei? Beh, se da un lato potrebbe finire il mito dell’acquisto facile e veloce, dall’altro la legge attualmente in lavorazione dalla Commissione prevede semplicemente di eliminare quella attuale soglia di 150 euro per gli acquisti fatti online per mettere un freno alla crescita dell’e-commerce da Paesi extra europei e riportare in equilibrio il mercato.

Per il momento, in ogni caso, non ci sono conferme da Bruxelles.

