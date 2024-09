Il geniale (e divertentissimo) spot del Soccorso Alpino che ci fa riflettere sull’importanza del giusto equipaggiamento in montagna

Tanti, troppi “turisti della domenica” non vestiti adeguatamente si mettono in pericolo in montagna: il Soccorso Alpino ha realizzato uno spot proprio su questo tema

Il Soccorso Alpino ha lanciato un divertentissimo (ma da guadare con attenzione) spot, diffuso sui social media, per sensibilizzare gli escursionisti sulla necessità di equipaggiarsi adeguatamente prima di affrontare la montagna.

Con un messaggio che come detto fa sorridere ma invita anche alla riflessione, lo spot si rivolge a quei “turisti della domenica” che spesso si avventurano in alta quota con un abbigliamento inadatto. La scena mostra un alpinista sulla spiaggia, completamente fuori luogo con casco e attrezzatura da montagna, e un bagnante in alta quota, in pantaloncini, canotta e infradito, intento a scivolare su un sentiero ripido. La domanda che sorge spontanea è: “Se non andate al mare vestiti da montagna, perché andate in montagna vestiti da mare?”.

Questo spot ironico è nato dall’esperienza del Soccorso Alpino, che ogni anno interviene numerose volte per soccorrere persone impreparate e ciò comporta enormi spese e il rischio per gli addetti di incappare in infortuni o incidenti. È infatti purtroppo comune vedere escursionisti con sandali o scarpe da ginnastica su sentieri impervi, spesso senza giacca a vento o altro abbigliamento adeguato.

“La tua sicurezza dipende dalle tue scelte”

Stefano Coter, un veterano del Soccorso Alpino, ha raccontato come solo pochi giorni fa, una famiglia straniera abbia rischiato la vita scendendo da un sentiero a 2.500 metri di altitudine in sandali e magliette a maniche corte, senza nessuna protezione contro il maltempo che li ha colti all’improvviso.

L’obiettivo del video è chiaro: la sicurezza in montagna non è un gioco, e dipende principalmente dalle scelte che si fanno. Per questo motivo, il Soccorso Alpino ha voluto fornire alcuni consigli fondamentali: controllare sempre il meteo prima di partire, indossare scarpe adatte con suole antiscivolo, portare con sé una giacca a vento e, se possibile, informarsi presso l’ufficio guide locale.

Questi suggerimenti, semplici ma essenziali, possono fare la differenza tra una giornata di trekking piacevole e un’avventura potenzialmente pericolosa. Con lo slogan “La tua sicurezza dipende dalle tue scelte”, lo spot punta a educare gli escursionisti e a prevenire comportamenti rischiosi, ricordando che la montagna, pur bella, va affrontata con il giusto rispetto e preparazione al fine di non mettere in pericolo se stessi e gli altri.

