In questa spiaggia italiana gli ombrelloni e le sdraio sono gratis (non è l’unica)

La spiaggia della Rossa a Porto Azzurro offre ombrelloni e sdraio gratuiti, gestiti direttamente dal comune che li ha acquistati dieci anni fa

La spiaggia della Rossa a Porto Azzurro, sull’isola d’Elba, è un’eccezione nel panorama balneare italiano: offre ombrelloni e sdraio gratuiti, gestiti direttamente dal comune. Questa spiaggia, non tra le più attraenti dell’isola e situata vicino a un’area portuale trafficata, è stata scelta dal comune per servire sia residenti che turisti senza costi aggiuntivi.

Il sindaco Maurizio Papi, che ricopre il suo sesto mandato, ha promosso questa iniziativa per offrire un luogo di ritrovo gratuito, specialmente per gli anziani che difficilmente possono raggiungere altre spiagge. Dieci anni fa, il comune decise di gestire direttamente la spiaggia, acquistando una cinquantina di ombrelloni e un centinaio di sdraio. Da allora, chiunque può utilizzare questi servizi senza alcun pagamento.

Anche la spiaggia comunale di Bagnoli a Napoli offre un servizio simile

La Rossa, pur non essendo la spiaggia più rinomata dell’isola, ha visto un notevole successo grazie all’accessibilità dei servizi. L’iniziativa si distingue in un contesto italiano dove le spiagge pubbliche spesso sono dominate da concessioni private, con costi elevati per i servizi balneari.

La gestione comunale ha permesso di mantenere bassi i costi e investire nella manutenzione, come il “ripascimento” annuale per combattere l’erosione e l’ampliamento della spiaggia. Inoltre, sono previsti nuovi miglioramenti, come l’installazione di docce gratuite.

Tuttavia, ci sono stati alcuni problemi, come la maleducazione dei bagnanti che occupano i posti anche quando non presenti, un problema che il comune cerca di monitorare. Questa spiaggia rappresenta un modello raro in Italia, dove le spiagge gratuite sono pochi, contrariamente a realtà all’estero come in Grecia, dove servizi simili sono più comuni. Altri esempi italiani includono la spiaggia comunale di Bagnoli a Napoli, recentemente riqualificata con servizi gratuiti.

