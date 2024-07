La “Spiaggia dei Valori” rende il mare accessibile per tutti (ed è nata da una profonda storia d’amore)

La “Spiaggia dei Valori” è dotata di 30 postazioni attrezzate per le persone con disabilità, oltre ad avere una mappa tattile per i non vedenti

A Ravenna un progetto inclusivo mira a rendere il mare accessibile a tutti, comprese le persone con gravi disabilità. Stiamo parlando della Spiaggia dei Valori a Punta Marina Terme. Questa spiaggia è il frutto del lavoro di Debora Donati, presidentessa dell’associazione Insieme a Te.

L’idea è nata dall’esperienza personale di Debora, il cui marito Dario era ammalato di SLA, malattia neurodegenerativa che ha reso difficile per la famiglia trovare una vacanza accessibile. Dopo aver trovato una spiaggia attrezzata in Puglia, Debora ha deciso di creare una struttura simile nella loro regione, l’Emilia-Romagna.

Con il supporto del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, Debora ha ottenuto il primo pezzo di spiaggia nel 2018, poco prima della morte di suo marito. La Spiaggia dei Valori è stata aperta per la prima volta ad agosto 2018 e, da allora, ha accolto più di mille famiglie da tutta Italia e dall’estero, con l’aiuto di 1600 volontari.

Come sono attrezzate le postazioni

Oggi la spiaggia è diventata una struttura permanente grazie alla concessione di 20 anni ottenuta attraverso un bando. La spiaggia offre 30 postazioni attrezzate per le persone con disabilità e i loro familiari. Queste postazioni includono ombrelloni, tende, casette, attrezzature speciali per sollevare carrozzine e personale esperto. Grazie al supporto di aziende come Vivisol, leader nelle cure domiciliari, la spiaggia è in grado di garantire una serie di servizi fondamentali.

Le postazioni dispongono di colonnine elettriche, tende chiudibili, lettini più grandi e materassi antidecubito, rispondendo alle esigenze delle persone con disabilità gravissime. La spiaggia è completamente gratuita per le persone con disabilità, mentre gli ombrelloni per le persone normodotate sono a pagamento.

Inoltre è dotata di un percorso in comunicazione alternativa aumentativa e di una mappa tattile per i non vedenti, assicurando che tutti possano godere di una vacanza al mare. La Spiaggia dei Valori è dunque un modello di inclusività e accessibilità che offre un luogo sicuro e accogliente dove le famiglie possono trascorrere del tempo insieme.

Fonte: Associazione Insieme a Te / Comune di Ravenna

