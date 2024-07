Spermageddon: il film d’animazione per adulti che tratta la sessualità (con lo stile di Inside Out)

Spermageddon, una commedia musicale animata norvegese che esplora l'adolescenza e la sessualità con audacia e umorismo provocatorio

Spermageddon, diretto da Tommy Wirkola e Rasmus A. Sivertsen, è un film d’animazione norvegese che sta catturando l’attenzione del pubblico. Questa audace commedia musicale animata per adulti si distingue per una trama unica e provocatoria, che combina elementi di commedia e avventura con tematiche sessuali mature.

La storia segue due linee narrative principali: da un lato, la nascente storia d’amore tra due adolescenti, Jens e Lisa, alle prese con le loro prime esperienze sessuali; dall’altro, il viaggio epico degli spermatozoi di Jens, guidati da Simon, determinato a essere il primo a fecondare l’ovulo di Lisa. Il film è noto per le sue scene comiche e irriverenti, paragonato a Sausage Party per il suo tono oltraggioso e a Inside Out per la sua struttura narrativa interna ai personaggi.

L’accoglienza e le critiche

Presentato in anteprima al Festival di Annecy nel 2024, Spermageddon ha ricevuto recensioni contrastanti. Molti critici hanno lodato il film per la sua audacia e il suo umorismo, sebbene alcuni abbiano sottolineato la superficialità con cui vengono trattati temi delicati come la sessualità femminile e l’aborto. Nonostante ciò, il film è stato apprezzato per la sua capacità di bilanciare momenti dolci e comici, e per il modo in cui affronta le goffaggini e le insicurezze dell’adolescenza.

Il film non intende essere un racconto erotico, ma vuole rappresentare in modo efficace gli effetti della sessualità sull’intero corpo umano. Sivertsen ha dichiarato:

Non lo intendevamo come vietato ai minori, anzi abbiamo sempre voluto rivolgerlo agli adolescenti. Ci si può vedere cosa succede al cervello e al corpo quando ci si innamora o si sente una certa passione.

Wirkola ha aggiunto:

Volevo avere questa innocenza, ma anche riflettere un mondo in cui si ha accesso a ogni tipo di immagini sessuali e pornografia.

Spermageddon non sembra essere solo un film d’animazione, ma un viaggio coraggioso e audace attraverso le complessità della crescita e della scoperta di sé. Il film è programmato per essere distribuito nei paesi nordici il 10 gennaio 2025 e ha già ottenuto accordi di distribuzione in numerosi paesi tra cui Francia, Germania, Spagna e Thailandia. Il film ha suscitato un grande interesse sin dalla sua presentazione a Cannes, dove è stato venduto a vari distributori internazionali.

Fonte: SF Studios Norvegia

