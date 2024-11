La Spagna aumenta il congedo di maternità per le famiglie monoparentali

La Corte Costituzionale spagnola ha deciso che le madri di famiglie monoparentali vedranno aumentare il congedo di maternità con un periodo aggiuntivo di 10 settimane, equiparandolo al periodo totale previsto nelle famiglie con due genitori

La Corte Costituzionale spagnola ha stabilito che le madri lavoratrici provenienti da famiglie monoparentali avranno diritto a un’estensione del congedo di maternità, equiparandolo al periodo totale previsto nelle famiglie con due genitori.

La decisione riconosce un periodo aggiuntivo di 10 settimane, che si sommano alle 16 già previste, escludendo le prime 6 settimane obbligatorie da utilizzare immediatamente dopo il parto. Questa sentenza è nata in seguito a una questione di incostituzionalità sollevata dall’Alta Corte di Giustizia della Catalogna.

L’argomentazione principale è che l’attuale normativa rappresentava una discriminazione nei confronti dei bambini nati in famiglie monoparentali. Essi, a parità di necessità rispetto ai bambini di famiglie biparentali, avevano accesso a un tempo di cura inferiore poiché mancava la possibilità di utilizzare il congedo che spetterebbe a un secondo genitore.

Si colma un vuoto legislativo

La decisione della Corte sottolinea non solo il diritto della madre, ma soprattutto quello del neonato a ricevere cure adeguate, eliminando così un trattamento iniquo che penalizzava una delle categorie più vulnerabili.

La normativa precedente, introdotta con il decreto reale del 2019, mirava a garantire la parità tra uomini e donne in ambito lavorativo, ma non contemplava casi di famiglie monoparentali, creando un vuoto legislativo che ora è stato colmato.

Il Tribunale ha inoltre riconosciuto che questa lacuna normativa generava una discriminazione indiretta basata sul genere, poiché le donne costituiscono la maggioranza delle famiglie monoparentali. Tale mancanza colpiva in modo più significativo le madri lavoratrici, aggravando il divario nella conciliazione vita-lavoro.

Con questa sentenza, le madri monoparentali possono ora usufruire di un totale di 26 settimane di congedo, di cui 20 continuative post-parto, garantendo una maggiore protezione per il benessere del neonato. Inoltre ha il merito di aprire un dibattito più ampio sulla necessità di interventi legislativi per migliorare le condizioni di tutte le famiglie monoparentali, molte delle quali affrontano rischi economici significativi.

Il ministro dei Diritti Sociali ha accolto positivamente la decisione, definendola una vittoria importante per i diritti delle famiglie e dei bambini. Tuttavia ha sottolineato che resta molto lavoro da fare per garantire un accesso equo alla protezione sociale, chiedendo un impegno concreto per migliorare il benessere delle famiglie monoparentali e dei loro figli.

