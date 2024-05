Sogni di dormire nella casa volante di “Up”? Airbnb offre la possibilità di farlo gratuitamente, ecco come

I sogni diventano realtà! Airbnb propone una vacanza indimenticabile nella casa volante del famoso film d'animazione Pixar. Ecco come candidarsi

Ricordate la casa sospesa di Up, il film d’animazione realizzato dalla Pixar in co-produzione con la Walt Disney? Per celebrare il 15° anniversario del famoso cartone animato, Airbnb ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di soggiornarvi gratuitamente.

La piattaforma di prenotazione ha infatti introdotto “Icons”, una nuova categoria di esperienze uniche ispirate al mondo del cinema, dell’arte, della televisione e molto altro.

Sono numerose le esperienze da sogno proposte: si va dalla casa di Shrek nelle Highlands scozzesi alla Dreamhouse di Barbie a Malibu, da una notte al Museo Ferrari a un soggiorno nella casa di Purple Rain, fino ad arrivare alla casa volante di “Up”, riprodotta in modo fedelissimo e realmente sospesa in aria per immergere i visitatori nell’autentica atmosfera del film, con tanto di vista mozzafiato sulle scogliere rosse di Abiquiu nel New Mexico.

La casa include soggiorno e camera da letto arredati come gli ambienti originali ed è davvero sospesa in aria, anche se a sollevarla non sono i palloncini ma una gru.

Pochissime persone potranno approfittare di questa occasione unica: saranno 4.000 gli host che verranno selezionati in modo casuale per il biglietto d’oro digitale, successivamente ci sarà un’ulteriore scrematura per decretare i vincitori, a cui verrà concesso l’accesso esclusivo a uno dei soggiorni.

Le prenotazioni potranno essere inoltrate entro le 08:59 del 14 maggio compilando l’apposito modulo e specificando il motivo del viaggio.

FONTE: Airbnb

