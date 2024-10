Sogei nella bufera, che sta succedendo? Arrestati in flagranza dirigente e imprenditore per corruzione

Tangenti sugli appalti dei ministeri dell'Interno e della Difesa. Per il momento, l'indagine della procura di Roma su Sogei porta all'arresto di un dirigente e di un imprenditore

Un dirigente di Sogei e un imprenditore sono stati arrestati ieri sera a Roma per concorso in corruzione. L’arresto, avvenuto in flagranza di reato nel momento in cui i due si scambiavano una somma di 15mila euro – poi sequestrati -, è stato eseguito nell’ambito di un’inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale.

Le ipotesi sono di corruzione e turbata libertà degli incanti nell’ambito di diverse procedure di appalto/affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni, bandite da Sogei Spa., dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa.

Tra i soggetti economici interessati dalle perquisizioni figurano le società quotate Digital Value Spa e Olidata Spa.

Sogei è una società in house controllata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze. Svolge servizi di consulenza informatica per la pubblica amministrazione, in particolare per il Ministero dell’economia e delle finanze e per le Agenzie fiscali sulla base di contratti di servizio pluriennali.

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione di questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di alcuni Pubblici Ufficiali e imprese, per ipotesi di corruzione e turbata libertà degli incanti nell’ambito di diverse procedure di appalto/affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni, bandite da Sogei Spa., dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa, scrivono dalla Procura.

Le ipotesi di reato della procura di Roma sono di corruzione e turbativa d’asta. Quest’ultima, in particolare, in riferimento ai bandi per il ministero dell’Interno e quello della Difesa, con i quali Sogei intesseva rapporti in ambito dei servizi informatici e di telecomunicazioni.

