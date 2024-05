La moda del Silent Reading Party conquista anche Bari: niente cellulari, si leggono i libri insieme

Da New York a Bari: anche nella città pugliese si sta diffondendo il Silent Reading Party con le persone che si ritrovano per leggere libri insieme senza l’interferenza degli smartphone

Il Silent Reading Party è sbarcato anche a Bari. L’iniziativa si ispira alla tendenza newyorkese di condivisione della lettura in spazi comuni. Dopo il successo del debutto del 23 marzo nella boutique Atelier27 a Bari, c’è stato un secondo evento che si è tenuto nella prestigiosa location di Palazzo Verrone, nel cuore della città vecchia.

Sabato 11 maggio alle ore 17:30 le suggestive terrazze di Palazzo Verrone si sono riempite di persone che hanno portato con sé un libro, una rivista o qualsiasi lettura di loro scelta per un’ora di lettura immersiva, senza l’interferenza di smartphone, mentre il sole tramontava sulla città.

L’evento ha rapidamente raggiunto il tutto esaurito in meno di quattro ore, offrendo un’esperienza unica di lettura silenziosa e condivisa, in un ambiente rilassante e stimolante. Organizzato da Ilenia Caito, attivista letteraria, in collaborazione con il Collettivo Bandelle, il party ha dato vita ad una serata all’insegna del relax e dell’amore per la lettura che ha seguito un piccolo rinfresco.

Le liste d’attesa per partecipare sono lunghissime

Questo momento di tranquillità e concentrazione è pensato per chi desidera evadere dalla frenesia quotidiana e dedicarsi alla lettura in un contesto sereno. Al termine della lettura, i partecipanti hanno la possibilità di condividere le proprie impressioni, leggere ad alta voce un passaggio significativo o semplicemente ascoltare le esperienze altrui.

Il Silent Reading Party è aperto a tutti, indipendentemente dai gusti letterari o dall’esperienza di lettura. È un’opportunità per ritrovare la concentrazione, esplorare nuovi libri e incontrare altri appassionati di lettura. La richiesta di partecipazione è alta, con oltre 50 persone in lista d’attesa per partecipare ai prossimi, con le prenotazioni che si effettuano tramite Eventbrite.

Collettivo Bandelle, organizzatore dell’evento, è un gruppo di lettori appassionati di Bari che si riuniscono mensilmente per discutere di libri. Fondato dall’esperienza dei gruppi di lettura di Ilenia Caito, il collettivo mira a promuovere l’aggregazione e la lettura in modi innovativi.

Il Silent Reading Party rappresenta una nuova modalità di vivere la lettura, creando un senso di comunità attraverso il silenzio e la condivisione. Con il suo successo crescente, è destinato a diventare un appuntamento fisso per i lettori baresi (il prossimo appuntamento è già fissato per il 1° giugno) e a diffondersi presto anche in altri luoghi d’Italia.

