Addio Shannen Doherty, indimenticabile Brenda Walsh di Beverly Hills 90210

Addio Shannen Doherty: l’attrice, indimenticabile interprete di Brenda nel celeberrimo telefilm Beverly Hills 90210, si è spenta a 53 anni dopo una lunga convivenza con un cancro al seno. La conferma arriva da Leslie Sloane, la sua addetta alle relazioni pubbliche.

È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty – dichiara Leslie Sloane al portale People – Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia

Alla donna, famosa non solo per Beverly Hills ma anche per l’interpretazione di Prue Halliwell in Streghe, fu diagnosticato un cancro al seno per la prima volta nel 2015. Dopo un’iniziale remissione, nel 2017, l’attrice dichiarò che il suo cancro al seno era tornato, stavolta al quarto stadio.

Nonostante la terribile notizia e le pesanti cure, Shannen Doherty ha anche partecipato al revival televisivo di Beverly Hills (andato poi in onda su Fox lo scorso anno), interpretando una versione adulta del personaggio che l’ha resa famosa.

Un altro pezzo della nostra adolescenza se ne va, dopo l’inaspettata morte sopraggiunta nel 2019 di Luke Perry, interprete mai dimenticato di Dylan, che con Brenda visse, nel telefilm, una romantica storia d’amore, che ha fatto sognare moltissimi ragazzi degli anni ’90.

