Come sarà il prossimo inverno? Ce lo svelano i semi dei cachi (secondo un’antica tradizione contadina)

Secondo un'antica tradizione contadina, con i cachi puoi prevedere che tipo di inverno sarà: basta tagliare a metà il seme e interpretarne le forme

Al giorno d’oggi per prevedere il tempo ci affidiamo alla meteorologia, nell’antichità i contadini del Bel Paese si affidavano ai cachi. Proprio così, e per l’esattezza ai semi del caco, il famoso frutto dal caratteristico color arancione, la cui maturazione avviene tra ottobre e dicembre.

Il metodo tradizionale che permetteva di prevedere il tipo di inverno in arrivo, tramandato per secoli, si basava sulla lettura del seme situato nella polpa. È proprio qui che si possono riconoscere tre diverse forme, la forchetta, il coltello o il cucchiaio, dopo che il seme è stato suddiviso a metà per il lungo.

Buongiorno ortosofisti! Anche quest'anno, vi diamo una dritta per conoscere come sarà l'inverno, utilizzando i semi dei cachi. Per quanto sia un metodo per nulla scientifico, con noi ha sempre funzionato 😉 Posted by Il Calendario dell'Orto on Thursday, October 22, 2020

Ogni forma, di solito di colore bianco, cela una precisa simbologia che permette di fare le previsioni:

la forchetta indica un inverno mite;

il coltello indica un freddo pungente;

il cucchiaio un inverno con abbondante neve.

I contadini di un tempo utilizzavano spesso questo metodo per prepararsi adeguatamente all’inverno e oggi qualcuno continua a praticarlo per curiosità, sebbene non ci siano prove scientifiche che ne dimostrino la validità.

Se volete testarlo, procedete in questo modo:

prendete un cachi e con un coltello rimuovete la parte superiore;

prelevate il seme dalla polpa;

tagliate il seme in senso verticale;

guardate il seme tagliato a metà e individuate la forma a cucchiaio, forchetta o coltello.

Le origini della tradizione

La pratica di prevedere l’inverno attraverso i semi di cachi affonda le sue radici in antiche credenze contadine. Il cachi, un frutto originario della Cina, è stato introdotto in Europa soltanto nel XIX secolo, ma la sua coltivazione e il suo uso come “previsore del tempo” si sono rapidamente diffusi nel nostro Paese, dove il clima temperato favoriva la crescita rigogliosa di questo albero. I contadini italiani, che vivevano in stretto contatto con la terra, svilupparono sistemi empirici per cercare di capire cosa aspettarsi dalle stagioni future, basandosi sui segnali che la natura offriva loro.

Questa tradizione potrebbe essere stata influenzata da pratiche simili legate ad altri frutti o piante che i popoli del passato utilizzavano per cercare di interpretare i segnali del clima. In molte culture antiche, l’osservazione delle piante e dei loro semi era parte integrante di un ciclo di vita in cui ogni elemento naturale aveva una propria simbologia. I cachi, con i loro semi nascosti all’interno di una polpa densa e colorata, offrivano un perfetto “oracolo” naturale, diventando simbolo di fertilità e abbondanza, oltre che di cambiamento stagionale.

Un rituale familiare

In alcune regioni d’Italia, questa tradizione è stata tramandata di generazione in generazione, diventando una sorta di rituale familiare da svolgere ogni autunno. Spesso, questo momento rappresentava anche un’occasione per le famiglie contadine di riunirsi e prepararsi insieme all’arrivo dell’inverno. I bambini osservavano con meraviglia i nonni che tagliavano con cura i semi, aspettando ansiosamente il responso naturale. Anche se oggi le previsioni meteorologiche sono molto più precise, molti continuano a mantenere viva questa tradizione per sentirsi connessi con il passato e con un tempo in cui il rapporto con la terra era fondamentale.

La tradizione che resiste

Nonostante oggi la scienza abbia compiuto enormi progressi nella previsione del tempo, questo antico metodo legato ai cachi rimane una curiosità che affascina ancora molte persone, specialmente nelle aree rurali d’Italia. Si tratta di un’usanza che, oltre a offrire un collegamento con le credenze dei nostri antenati, rende omaggio alla stretta connessione tra l’uomo e la natura, un tempo l’unica vera “guida” per prepararsi alle sfide stagionali.

Negli ultimi anni, l’usanza di prevedere l’inverno con i semi di cachi ha conosciuto una nuova vita anche sui social media. In autunno, non è raro trovare post e video che mostrano persone intente a tagliare semi di cachi per rivelare le misteriose forme nascoste al loro interno. Questo fenomeno popolare ha suscitato curiosità anche tra le nuove generazioni, che si divertono a ripetere questo rituale antichissimo, spesso con l’obiettivo di condividere sui social media le previsioni dell’inverno imminente.

L’importanza della biodiversità del cachi

Oltre alla leggenda meteorologica, vale la pena ricordare che il cachi, noto anche come “mela d’oriente”, è un frutto ricco di proprietà benefiche e sostenibili. Originario della Cina, questo albero resistente non richiede particolari trattamenti chimici, rendendolo una scelta perfetta per chi desidera coltivare in modo ecologico. I suoi frutti, ricchi di vitamina A e antiossidanti, sono una preziosa risorsa autunnale, apprezzata non solo per la dolcezza, ma anche per il loro contributo alla biodiversità delle campagne italiane.

E allora? Che inverno sarà?

