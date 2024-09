Sei una mamma “Gummy bear” o una mamma “almond”? Ti spiego cosa significa

Sui social si contrappongono due figure di mamme: le Gummy Bear più permissive nella dieta dei figli e le “almond mums” più restrittive sull’alimentazione

Spopola su TikTok il termine “mamma Gummy Bear”, ma che significa? Come si può comprendere dalla traduzione (“mamma orsetto gommoso”), è usato per descrivere un tipo di madre che adotta un approccio più permissivo rispetto alla dieta dei propri figli.

Questo concetto si oppone alla figura della “almond mom” (mamma mandorla), un altro trend nato in TV e sui social, che rappresenta invece una madre estremamente attenta e restrittiva riguardo all’alimentazione dei bambini, limitando l’accesso a dolci e cibi considerati meno salutari.

Le “gummy bear mom” sono madri che, senza trascurare la salute dei loro figli, scelgono di non imporre rigidi divieti alimentari, permettendo ogni tanto piccoli strappi alla regola. Queste madri ritengono che concedere qualche dolce o snack non significhi essere negligenti, ma piuttosto promuovere un equilibrio sano che non demonizza determinati alimenti. L’idea è quella di evitare che i bambini sviluppino un rapporto conflittuale con il cibo, basato su restrizioni e privazioni, che potrebbe portarli a comportamenti alimentari poco equilibrati in futuro.

Si punta a prevenire ossessioni alimentari

Ciò non significa che le “mamme orsetto gommoso” rifiutino l’importanza di una dieta sana e variegata; al contrario, sono ben consapevoli dell’importanza di un’alimentazione equilibrata e ricca di frutta, verdura e altri cibi nutrienti.

Tuttavia credono che inserire occasionalmente una merenda più golosa, come un pacchetto di caramelle o un gelato, possa contribuire a creare un ambiente alimentare più rilassato e positivo per i loro figli cosa che magari per loro non è stato con le proprie madri.

Questo approccio riflette un desiderio di trovare un nuovo equilibrio, dove la salute e il benessere non sono solo una questione di rigide regole, ma anche di piacere e godimento. Alcune madri sostengono che questa maggiore flessibilità aiuti a prevenire eventuali ossessioni alimentari e promuova un rapporto più sereno con il cibo.

Un altro aspetto importante sollevato dalle “gummy bear mom” è la questione del giudizio sociale. Spesso sono solo le madri a essere criticate per le scelte alimentari dei loro figli, mentre i padri sembrano essere esenti da queste critiche.

