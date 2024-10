Seguire le star ci rende meno intelligenti? La scienza dice sì

Uno studio ha evidenziato che chi è più ossessionato dalle celebrità ha minori capacità cognitive, mostrando prestazioni inferiori nei test cognitivi

Un recente studio condotto da ricercatori ungheresi e pubblicato sul BMC Psychology Journal ha sollevato interrogativi interessanti sulle connessioni tra l’ossessione per le celebrità e le capacità cognitive degli individui. Analizzando un campione di 1.763 adulti, i ricercatori hanno scoperto un’associazione tra il culto delle celebrità e prestazioni inferiori nei test cognitivi, suggerendo che chi è particolarmente interessato alle vite dei VIP potrebbe avere abilità intellettive sotto la media.

I partecipanti sono stati sottoposti a vari test cognitivi, tra cui un test di vocabolario e uno di sostituzione dei simboli numerici. In parallelo, hanno risposto a un questionario che misurava il loro grado di ossessione per le celebrità, con domande come: “Se incontrassi la tua celebrità preferita e ti chiedesse di fare qualcosa di illegale, cosa faresti?” Le risposte hanno rivelato che un numero significativo di persone sarebbe pronto a compiere azioni discutibili per compiacere i loro idoli.

I risultati hanno mostrato che coloro che si sono dichiarati fan sfegatati avevano punteggi più bassi nei test cognitivi, suggerendo che un forte interesse per la cultura delle celebrità potrebbe indicare una mancanza di attenzione per altre attività che richiedono capacità cognitive superiori.

Non è chiaro se l’ossessione sia causa o conseguenza

Tuttavia i ricercatori hanno precisato che non è chiaro se questa ossessione sia causa o conseguenza di capacità cognitive ridotte, lasciando aperta la questione su quale possa essere il nesso reale tra i due fattori. Alcuni esperti hanno sottolineato che tali ossessioni possono influenzare il funzionamento cognitivo poiché richiedono un impegno mentale significativo.

La concentrazione su notizie di celebrità e gossip potrebbe distogliere l’attenzione da attività più produttive e stimolanti dal punto di vista intellettuale. Gli autori dello studio hanno suggerito che ulteriori ricerche potrebbero essere utili per chiarire il legame tra l’assorbimento nella vita delle celebrità e le prestazioni cognitive, ma indicano anche la necessità di monitorare queste fissazioni.

Questa ricerca si inserisce in un contesto più ampio di studi sui comportamenti compulsivi e sul modo in cui le moderne forme di intrattenimento influenzano le nostre capacità cognitive. La cultura delle celebrità, sempre più presente nella vita quotidiana, può avere effetti insidiosi, spingendo gli individui a dedicare tempo ed energie a interessi che potrebbero non contribuire al loro sviluppo intellettuale.

Fonte: BMC Psychology

