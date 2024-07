Con queste speciali sedie a rotelle per tutti i terreni, anche le persone disabili possono visitare i parchi nazionali (e godere delle loro bellezze)

In Georgia le sedie a rotelle per tutti i terreni permettono a chi ha disabilità motorie di vivere esperienze all’aperto attraverso sentieri, acqua e sabbia con facilità e sicurezza

La Georgia, grazie alla collaborazione tra il Dipartimento delle Risorse Naturali (DNR) e la Aimee Copeland Foundation, ha lanciato un’iniziativa da cui tutti dovremmo prendere esempio: le sedie a rotelle per tutti i terreni.

Questo programma mira a permettere alle persone con disabilità motorie di riconnettersi con la natura, esplorare sentieri, andare a pescare e così via. Le sedie a rotelle Action Track sono progettate per garantire sicurezza e permettere di navigare facilmente su terreni difficili come fango, acqua, sabbia e neve.

Le sedie a rotelle erano disponibili in 10 parchi statali, siti storici e centri per la fauna selvatica in Georgia, ma ora sono state aggiunte altre 9 località, per un totale di 19. Per usufruirne, è necessaria una prenotazione anticipata tramite il sito di All-Terrain Georgia. Gli utenti devono essere accompagnati da un “buddy” per motivi di sicurezza. Per maggiori informazioni e per effettuare una prenotazione, è possibile visitare il sito https://www.allterraingeorgia.org.

L’elenco completo dei parchi in cui il servizio è disponibile

L’introduzione delle sedie a rotelle fuoristrada rappresenta un cambiamento significativo per le persone con disabilità motorie, offrendo loro l’opportunità di sperimentare una libertà che potrebbe essere difficile da ottenere con una sedia a rotelle tradizionale esplorando vari ambienti naturali, dai sentieri sul lungolago alla scoperta delle paludi e delle tartarughe gopher

Questa iniziativa permette ai visitatori di partecipare a diverse attività all’aperto, come escursioni e altri eventi educativi e ricreativi, senza esserne esclusi come in passato. Un grande passo avanti verso l’accessibilità e l’inclusione: ora anche chi ha disabilità motorie può godere appieno delle meraviglie naturali della Georgia.

Di seguito l’elenco dei parchi statali della Georgia in cui sono disponibili le sedie a rotelle fuoristrada:

H. Stephens State Park, Crawfordville

Parco statale del Cloudland Canyon, Trenton

Parco statale del fiume storto, St. Marys

Don Carter State Park, Lago Lanier

Sito storico dei tumuli indiani di Etowah, Cartersville

Parco statale di Fort Yargo, Winder

Parco statale del caffè generale, Nicholls

Parco statale dell’insenatura del duro lavoro, Rutledge

Parco statale di Indian Springs, Flovilla

Parco statale di Little Ocmulgee, Helena

Parco statale di Panola Mountain, Stockbridge

Sito storico del campo di battaglia di Picketts Mill, Dallas

Parco statale della montagna della cima rossa, lago Allatoona

Richard B. Russell State Park, Elberton

Parco statale di Seminole, Donalsonville

Parco statale dell’isola di Skidaway, Savannah

Parco statale di Smithgall Woods, Helen

Parco statale di Sweetwater Creek, Lithia Springs

Sito storico dello stato di Wormsloe, Savannah

Fonte: Georgia State Parks

