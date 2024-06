Se proprio devi mangiare sushi, questi sono i migliori ristoranti in Italia (parola del Gambero Rosso)

La sushi mania spopola anche in Italia e il Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori ristoranti dove gustare il più noto cibo giapponese, regione per regione. È importante però ricordare che il sushi ha un pesante impatto ambientale

Il sushi è senza dubbio uno dei cibi più amati al mondo, ma dietro la sua popolarità si nascondono anche alcuni aspetti decisamente critici, soprattutto dal punto di vista ambientale. Il consumo di pesce, specialmente salmone di allevamento, oltre ad avere risvolti etici controversi (ne abbiamo parlato in diversi articoli) contribuisce a problemi come l’inquinamento delle acque e l’impoverimento delle risorse ittiche.

Nonostante ciò, la passione degli italiani per il sushi è in continua crescita. Secondo gli ultimi dati, il consumo sta aumentando grazie alla diffusione dei servizi di delivery e alla sempre maggiore presenza nei supermercati. Questa tendenza si riflette anche nella guida Sushi 2025 del Gambero Rosso, che celebra l’eccellenza della cucina giapponese in Italia.

La guida segnala i 32 migliori ristoranti di sushi in Italia, assegnando loro il massimo riconoscimento delle Tre Bacchette.

Milano si conferma indiscussa capitale italiana del sushi, con ben otto ristoranti premiati, seguita da altre regioni come Lazio, Campania e Puglia, ognuna con quattro locali segnalati. Ogni ristorante premiato permette agli appassionati di sushi di immergersi in un viaggio culinario che celebra la tradizione e l’innovazione della cucina giapponese.

Se proprio dovete consumare sushi, dunque, scegliete almeno un ristorante di qualità. Curiosi di scoprire quali sono i migliori?

I ristoranti di sushi migliori

A seguire i ristoranti premiati con le Tre Bacchette nella guida Sushi 2025 del Gambero Rosso, regione per regione:

Piemonte

Le Petit Restaurant Japonais – Avigliana (TO)

Kensho – Torino

Wasabi – Torino

Lombardia

Ichikawa – Milano

Iyo Omakase – Milano

Nobu Milano – Milano

Nobuya – Milano

Osaka – Milano

Shiro Poporoya – Milano

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine – Milano

Yoshinobu – Milano

Emilia-Romagna

Seta – Bologna

Yuzuya – Bologna

Uni Restaurant – Cervia (RA)





Toscana

Moi Omakase – Prato

Marche

Tetsu – Ascoli Piceno

Umbria

Il Vizio – Perugia

Lazio

Hasekura – Roma Kiko Sushi Bar – Roma Kohaku – Roma Sushisen – Roma



Abruzzo

Oishi Japanese Kitchen – Teramo



Campania

Japit – Benevento

Otoro81 – Napoli

Vero Omakase Rooftop – Nola (NA)

Umi – Salerno

Puglia

Fugur Restaurant – Lecce

Fusion – Lecce

Yuki Cucina Giapponese – Noci (BA)

Frank Sushi Club – Terlizzi (BA)

Sicilia

Hio Sushilab – Palermo



Sardegna

Mizuna Japanese Restaurant – Olbia



