Guarda queste splendide sculture fatte di frutta e verdura per celebrare il mese del contadino (e nulla viene sprecato)

Ad Anolaima ogni anno si tiene una festa di 4 giorni in cui vengono esposte creazioni artistiche fatte con frutta e verdura realizzate dai contadini

La prima settimana di luglio, Anolaima, nota come la capitale della frutta della Colombia, si anima ospitando le tradizionali fiere e festival in onore del Corpus Domini. Questo comune della provincia di Cundinamarca, situato a 71 chilometri da Bogotá in Brasile, celebra ogni anno il mese del contadino con quattro giorni di eventi caratterizzati da musica, folklore e creazioni artistiche realizzate con frutta e verdura.

Nel parco centrale della città centinaia di contadini si riuniscono per costruire archi e figure con i frutti delle loro coltivazioni, ringraziando per la fertilità della terra. Il parco centrale viene chiuso al traffico per l’occasione, con le strade circostanti riservate ai partecipanti che iniziano a costruire le strutture di guadua già dalla sera precedente.

L’Ufficio del Sindaco assegna a ogni persona uno spazio specifico e le scale della chiesa diventano un punto strategico per sistemare i materiali necessari. Le famiglie si riuniscono nel creare figure dettagliate, animali e oggetti utilizzando frutta e verdura fresca, con l’obiettivo di ottenere premi per la qualità delle loro opere.

Alla fine i prodotti usati vengono rivenduti

Il lavoro di preparazione è accompagnato da musica e socializzazione, con le persone che chiacchierano, bevono e lavorano insieme per far sì che le loro strutture siano perfette. C’è chi realizza una farfalla con ali riempite di pomodori o chi crea dipinti religiosi utilizzando cereali e frutti.

La notte è il momento più atteso, con i visitatori che esplorano il parco, ammirando e fotografando le strutture illuminate. Il palco centrale ospita inoltre esibizioni di gruppi di danza e musica tradizionale, con bande sinfoniche e scuole di corde pizzicate che suonano melodie tipiche della regione.

L’ultimo giorno si tiene la cerimonia di premiazione, con riconoscimenti economici assegnati a tutti i partecipanti. E al termine della festa nulla viene sprecato dato che il parco si trasforma in un’enorme piazza del mercato, dove i contadini smontano le loro opere e vendono i prodotti concludendo una tradizione che celebra la comunità e la ricchezza agricola di Anolaima.

