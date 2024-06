Torna a San Salvo il servizio “Mare senza barriere” per permettere a tutt* di fare il bagno grazie alle sedie job

A San Salvo il mare è senza barriere: le persone con disabilità possono accedere in spiaggia e fare il bagno in tutta sicurezza grazie alla passerella e alle sedie job

L’estate a San Salvo, in provincia di Chieti, è iniziata con il ritorno di un servizio inclusivo e prezioso: “Mare senza barriere”. Questo progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alle Politiche sociali, è attivo per la quinta stagione consecutiva e permette alle persone con disabilità di accedere in spiaggia e fare il bagno in tutta sicurezza.

Il sindaco Tiziana Magnacca ha annunciato che, per tutto il mese di giugno, il servizio sarà disponibile gratuitamente nell’area 19, nei pressi del Lido Controvento, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00. Nei mesi di luglio e agosto, il servizio sarà attivo quotidianamente negli stessi orari.

L’accesso alla spiaggia è garantito da una passerella che consente di raggiungere l’acqua utilizzando le sedie job messe a disposizione dall’Assessorato alle Politiche sociali. L’area è inoltre dotata di uno spazio ombreggiato per il ristoro e la permanenza, nonché di una zona gazebo per l’accoglienza. Inoltre l’offerta è stata arricchita lo scorso anno con bici specifiche per permettere un’esperienza ancora più completa.

San Salvo è il primo comune della costa teatina a offrire questo tipo di servizio

L’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis ha sottolineato il successo del progetto, attivato per la prima volta nell’estate del 2017, e molto apprezzato dalle famiglie con membri con disabilità fisiche. San Salvo, che quest’anno ha ottenuto per la ventiquattresima volta la Bandiera Blu, dimostra ancora una volta il suo impegno verso l’inclusione sociale, rendendo le sue spiagge accessibili a tutti

L’assessore Gianmarco Travaglini ha ribadito l’importanza di questo servizio, affermando:

Un’attenzione voluta fortemente dall’amministrazione affinché tutti possano fruire e apprezzare non solo delle nostre spiagge, ma anche del nostro splendido mare, in tutta sicurezza.

San Salvo è il primo comune della costa teatina a offrire questo tipo di servizio, dimostrando un alto grado di civiltà e inclusione sociale. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio delle politiche sociali di piazza Papa Giovanni XXIII.

Iniziative come “Mare senza barriere” sono fondamentali per garantire a tutti il diritto di godere del mare e delle spiagge, rimuovendo ogni ostacolo e promuovendo una società più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i cittadini.

È attivo il servizio "Mare senza Barriere", il servizio predisposto dall'assessorato delle politiche sociali."Un'… Posted by Città di San Salvo on Thursday, June 20, 2024

