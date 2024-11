Questa ruota può rivoluzionare la mobilità: permette alle sedie a rotelle di superare ostacoli e terreni irregolari senza difficoltà

La ruota morphing sviluppata dal Korea Institute of Machinery and Materials diventa morbida e si adatta alla forma e all’altezza degli ostacoli, rendendo possibile affrontare scale di 18 cm o rocce irregolari

Un team del Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) ha sviluppato una ruota innovativa in grado di adattarsi al terreno e superare ostacoli come scale e rocce. Questa tecnologia, denominata “ruota morphing”, si basa sul principio della tensione superficiale delle gocce di liquido, consentendo alla ruota di modificare la sua rigidità in base alle condizioni del percorso.

Le ruote tradizionali, pur efficienti su superfici piane, mostrano limiti significativi su terreni irregolari: la deformazione costante compromette stabilità, efficienza e silenziosità. La ruota morphing del KIMM, invece, supera questi problemi grazie a un sistema che regola la tensione applicata ai blocchi catena intelligenti posizionati sul bordo della ruota.

Durante la guida su superfici piane, la ruota mantiene una rigidità elevata, garantendo efficienza. Quando incontra ostacoli, diventa morbida e si adatta alla forma e all’altezza degli ostacoli, rendendo possibile affrontare scale di 18 cm o rocce irregolari.

Il sistema affronta ostacoli alti 1,3 volte il raggio della ruota

Questa tecnologia è stata testata con successo su diversi prototipi, tra cui sedie a rotelle e robot mobili. Ad esempio il sistema ha dimostrato la capacità di affrontare ostacoli alti 1,3 volte il raggio della ruota, una caratteristica ideale per sentieri accidentati e applicazioni industriali. Il meccanismo, miniaturizzato per facilitarne l’integrazione, non richiede componenti meccanici complessi o sensori aggiuntivi, semplificando la sua applicazione su veicoli e dispositivi di assistenza.

Le potenziali applicazioni spaziano dalla robotica alla mobilità personale. Robot bipedi e quadrupedi, notoriamente meno efficienti su superfici piane, potrebbero beneficiare di questa tecnologia per migliorare le loro prestazioni. Anche le sedie a rotelle per persone con disabilità motoria potrebbero acquisire maggiore versatilità, affrontando con facilità ostacoli quotidiani come scale o marciapiedi.

Il direttore del KIMM Advanced Robotics Research Center, Dong Il Park, ha sottolineato che questa innovazione rappresenta un passo avanti rispetto ai limiti delle ruote convenzionali. Secondo il ricercatore senior Sung-Hyuk Song, il sistema combina l’efficienza del movimento delle ruote tradizionali con la capacità di superare ostacoli, aprendo la strada a nuove possibilità nella mobilità assistita e industriale.

Pubblicata su Science Robotics nell’agosto 2024, questa scoperta è finanziata dal Ministero della Scienza e dell’ICT coreano, con l’obiettivo di trasformare radicalmente il settore della mobilità e della robotica.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: KIMM

Ti potrebbe interessare anche: