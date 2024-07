Questi sono i ristoranti più romantici del mondo (due sono italiani)

Una classifica all'insegna del romanticismo: Tripadvisor ci porta alla scoperta dei ristoranti più romantici del mondo

L’amore è una delle forze più potenti e affascinanti della vita, e celebrare l’amore in un ambiente incantevole può rendere ogni momento magico e indimenticabile. Tra i luoghi che si prestano particolarmente a creare queste atmosfere incantate, i ristoranti con una spiccata atmosfera romantica occupano una posizione di rilievo, e spesso vengono selezionati per serate speciali, anniversari, proposte di matrimonio o semplicemente per condividere un pasto con la persona amata in un contesto che favorisce l’intimità ed il piacere dei sensi.

In questa nuova classifica di Tripadvisor scopriremo i 25 ristoranti più romantici del mondo, frutto del prestigioso titolo di Travellers’ Choice Best of the Best dovuto alle recensioni degli utenti.

Il podio dei ristoranti più romantici del mondo

Apre la classifica il Waitui Bar & Grill dell’isola di Viti Levu, la più grande dell’arcipelago delle Figi: troverete piatti locali da gustare in riva al mare, un posto tranquillo (i bambini non sono ammessi) e particolarmente suggestivo.

Seguono il Reastaurante 1621 di Cartagena, che si piazza al secondo posto, ed il Mylos A La Carte Restaurant di Rodi, che chiude al podio al terzo posto.

I due ristoranti italiani in classifica

In classifica anche due locali italiani, la Degusteria Italiana nel centro storico di Firenze, che si prende la diciottesima posizione della classifica, e l’Ambrosia Rooftop Restaurant & Bar, in zona Termini a Roma, che occupa il ventesimo posto.

La classifica dei ristoranti più romantici del mondo

Di seguito la classifica dei 25 ristoranti più romantici al mondo secondo gli utenti di Tripadvisor:

Waitui Bar & Grill – Viti Levu, Figi Restaurante 1621 – Cartagena, Colombia Mylos A La Carte Restaurant – Rodi, Grecia Alameda Suiça – Monte Verde, Brasile Saigon Restaurant & Lounge – Cairo, Egitto Restaurante Pontremoli – Campos Do Jordao, Brasile Almira Restaurant – Santorini, Grecia Kaukau Restaurant – Singakerta, Indonesia Nautika Restaurant – Dubrovnik, Croazia Kaage at VARU by Atmosphere – Madivaru, Maldive Restaurante Altto e Lounge Bar – Buzios, Brasile Kepitu Restaurant At The Kayon Resort – Ubud, Indonesia Fish Bar – Viti Levu, Figi Tiara Restaurant – Niagara-on-the-Lake, Canada Cafe Des Artistes Los Cabos – San Jose Del Cabo, Messico Fontevraud Le Restaurant – Fontevraud-l’Abbaye, Francia San Lucas Treetop Dining Experience – Monteverde, Costa Rica Degusteria Italiana agli Uffizi – Firenze, Italia Hot Tin Roof- Key West, Florida Keys, Florida Ambrosia Rooftop Restaurant & Bar – Roma, Italia Bistrot Caraibes – Grand Case, St Martin / St Maarten Pluvio restaurant – Isola di Vancouver, Canada A Nossa Casa – Lisbona, Portogallo EXP. Restaurant – Pokolbin, Australia Lagoon Restaurant (The St. Regis Bora Bora Resort) – Bora Bora, Polinesia francese

Fonte: Tripadvisor

