Questi sono i migliori ristoranti vegetariani nel mondo (al 4°posto c’è anche un ristorante italiano)

Volete scoprire i migliori ristoranti vegetariani e vegani del mondo? Ci ha pensato Tripadvisor con una nuova classifica.

Questa volta i Travellers’ Choice Best of the Best di Tripadvisor (il titolo viene conferito meno dell’1% degli 8 milioni di profili presenti sulla piattaforma, riconosce l’eccellenza culinaria basata sulle recensioni entusiastiche della community) ci portano alla scoperta dei più rinomati ristoranti vegetariani e vegani del mondo.

Negli ultimi anni le cucine vegetariane e vegane hanno guadagnato sempre più popolarità, conquistando i palati ed i cuori in tutto il mondo non solo per le loro qualità salutari, ma anche per le implicazioni etiche che abbracciano: sempre più persone scelgono di adottare una dieta a base vegetale, alla ricerca di piatti gustosi che non solo soddisfino il palato, ma che possano rispettare anche gli animali e la natura.

Il podio della classifica dei ristoranti vegetariani migliori del mondo

Al primo posto in troviamo il Chia Vegan Kitchen di Cusco in Perù, seguito dal Blu Bar di Barcellona e dal Time Traveller di Bangalore, in India.

Il quarto posto è tutto italiano

Il quarto posto della classifica va all’Antica Casa Rava di Alessandria, il ristorante offre un’esperienza culinaria unica che celebra la tradizione italiana attraverso una lente vegana e biologica. Le ricette tradizionali sono reinventate per adattarsi a una dieta vegana, utilizzando ingredienti biologici di alta qualità.

L’ambiente del locale è un tuffo nel passato, ricordando gli anni delle nonne con tavoli in formica e un’atmosfera che richiama gli anni ’50 e ’60. L’oggettistica d’epoca e la musica a tema completano l’ambientazione, creando un’atmosfera accogliente e nostalgica.

Il personale è altamente preparato e si impegna a offrire non solo piatti deliziosi ma anche un servizio attento e cordiale. Ogni visita promette di essere un’esperienza memorabile, unendo il meglio della cucina italiana tradizionale con principi moderni di sostenibilità e alimentazione vegana.

Al quattordicesimo posto un ristorante di Udine

Il ristorante Al Tiglio di Moruzzo, in provincia di Udine occupa la quattordicesima posizione. Il ristorante propone una cucina radicata nel territorio locale, con un forte utilizzo di ingredienti a chilometro zero. Il menu è progettato per cambiare mensilmente, seguendo il ciclo delle stagioni, garantendo così freschezza e autenticità.

La parola chiave per descriverla è “equilibrio”. Oltre alla cura nei dettagli dei colori e delle forme dei piatti, si pone un’attenzione particolare all’equilibrio tra sapore, consistenza e valore nutrizionale. Ogni piatto è concepito non solo per essere un piacere per gli occhi e il palato, ma anche per essere sano e nutriente.

Il ristorante si impegna anche a soddisfare una varietà di esigenze alimentari, inclusa la proposta di piatti senza glutine, che sono inclusi in ogni menu stagionale per accogliere tutti i nostri ospiti nel migliore dei modi.

La cucine vegetariane e vegane rappresentano molto più che semplici alternative alle diete tradizionali, in quanto vere e proprie esplosioni di creatività ed innovazione che utilizzano ingredienti freschi e di stagione per creare piatti sorprendenti. Lontano dal cliché di insalate insipide e privazioni gastronomiche, queste cucina si sono evolute in arte culinaria raffinata, dove tra i sapori audaci delle spezie orientali e la delicatezza delle verdure fresche coltivate localmente, ogni piatto racconta una storia di grande passione ed estremo rispetto per la natura.

I migliori ristoranti con proposte vegetariane e vegane: la classifica

Ecco la classifica completa dei 25 migliori ristoranti vegetariani e vegani secondo Tripadvisor:

Chia Vegan Kitchen – Cusco, Perù Blu Bar – Barcellona, Spagna Time Traveller – Bangalore, India Antica Casa Rava – Alessandria, Italia Veggie Pause – Fes, Marocco Vegan Beat – Atene, Grecia La Bruja Vegan Foods – Antigua, Guatemala Ark – Copenhagen, Danimarca BioMania Bistro Bol – Isola di Brac, Croazia Hum, Cafe & Restaurant – Ho Chi Minh, Vietnam Vrutal – Barcellona, Spagna Mallow – Borough Market – Londra, Regno Unito Herb – Leicester, Regno Unito Al Tiglio cucina naturale – Moruzzo, Italia Arte Sano vegan restaurant Holbox – Holbox, Messico Hearth – Amsterdam, Paesi Bassi Kunda Cafe – Wiang, Thailandia Restaurant Le Corail Chez Latifa – Essaouira, Marocco Pergamon Restaurant – Gerusalemme, Israele VIVO – West Bay, Isole Cayman Rotas da Ilha Verde – São Miguel, Portogallo Vegan Restoran V – Tallinn, Estonia Vida Vegan Bistro – Cusco, Perù Chao Chao Gyoza Shijo Kawaramachi – Kyoto, Giappone Layla Restaurant – Puerto Morelos, Messico

Fonte: Tripadvisor

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: