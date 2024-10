Questi sono i migliori ristoranti d’Italia del 2025, secondo il Gambero Rosso (c’è anche il tuo preferito?)

È uscita la nuova guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso, che segnala i migliori locali del nostro Paese dove gustare cibo di ottima qualità. In questa edizione, sono ben 52 i ristoranti premiati con le Tre Forchette, distribuiti in diverse regioni. Scopriamo l'elenco

Quali sono i ristoranti migliori d’Italia? Come ogni anno, a svelarci i locali migliori in cui gustare cibo di alto livello nel nostro Paese, arriva la guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso.

Per il 2025, sono ben 52 i ristoranti premiati con il massimo riconoscimento delle Tre Forchette, 5 in più rispetto all’anno scorso. A confermarsi leader dell’alta ristorazione è la Lombardia, questa regione vanta infatti 11 ristoranti premiati, tra cui 2 new entry. Ma non solo in cima alla classifica per numero di ristoranti, la Lombardia è anche in prima linea per innovazione e qualità del cibo.

Le Marche invece, pur avendo un numero inferiore di ristoranti, si fanno notare per la densità di alta ristorazione: 4 Tre Forchette su 74 locali recensiti.

I ristoranti che hanno ottenuto il massimo riconoscimento quest’anno includono nomi di prestigio come Cracco in Galleria a Milano e Pashà a Conversano (BA), che ha mantenuto la sua reputazione di eccellenza nonostante i recenti cambiamenti.

In cima alla classifica, troviamo a pari merito Reale di Niko Romito in Abruzzo e Piazza Duomo di Enrico Crippa in Piemonte, entrambi con un punteggio di 97. Questi ristoratori di fama mondiale sono accompagnati da altri grandi nomi come Massimo Bottura (Osteria Francescana) e Norbert Niederkofler (Atelier Moessmer), tutti ai vertici della gastronomia contemporanea.

Ma scopriamo ora l’elenco completo dei ristoranti premiati dal Gambero Rosso.

I ristoranti migliori d’Italia

Ecco la lista dei ristoranti premiati con le Tre Forchette, a partire da quelli che hanno ottenuto più punti:

97 punti:

Piazza Duomo – Alba (CN)

Reale – Castel di Sangro (AQ)

95 punti:

Atelier Moessmer – Brunico (BZ)

Osteria Francescana – Modena

94 punti:

Le Calandre – Rubano (PD)

Madonnina del Pescatore – Senigallia (AN)

Il Pagliaccio – Roma

La Pergola – Roma

Uliassi – Senigallia (AN)

93 punti:

Cracco in Galleria – Milano

Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (RM)

Enoteca Pinchiorri – Firenze

Torre del Saracino – Vico Equense (NA)

Villa Crespi – Orta San Giulio (NO)

Da Vittorio – Brusaporto (BG)

92 punti:

Agli Amici dal 1887 – Udine

Antica Corona Reale – Cervere (CN)

Casa Perbellini – Verona

D’O – Cornaredo (MI)

Danì Maison – Ischia (NA)

Duomo – Ragusa

Quattro Passi – Massa Lubrense (NA)

Seta by Antonio Guida – Milano

La Trota – Rivodutri (RI)

91 punti:

Antica Osteria da Cera – Campagna Lupia (VE)

Enrico Bartolini Mudec – Milano

Berton – Milano

Da Caino – Montemerano (GR)

Del Cambio – Torino

Enoteca La Torre a Villa Laetitia – Roma

Guido – Serralunga d’Alba (CN)

Idylio by Apreda – Roma

Imàgo – Roma

Lido 84 – Gardone Riviera (BS)

Miramonti l’Altro – Concesio (BS)

La Peca – Lonigo (VI)

90 punti:

Andreina – Loreto (AN)

Andrea Aprea Ristorante – Milano

L’ Argine a Vencò – Dolegna del Collio (GO)

daGorini – Bagno di Romagna (FC)

Dina – Gussago (BS)

Don Alfonso 1890 – Massa Lubrense (NA)

Taverna Estia – Brusciano (NA)

Dalla Gioconda – Gabicce Mare (PU)

Harry’s Piccolo – Trieste

Krèsios – Telese Terme (BN)

Laite – Sappada (UD)

La Madia – Licata (AG)

Pashà – Conversano (BA)

Dal Pescatore Santini – Canneto sull’Oglio (MN)

Il Piccolo Principe – Viareggio (LU)

I Tenerumi – Vulcano (ME)

Fonte: Gambero Rosso

