Questi sono i film più visti in streaming fino a ora nel 2024 (li conosci tutti?)

Ecco i film più popolari in streaming durante i primi sei mesi del 2024. Scopri le storie che hanno conquistato il pubblico con epiche biografie, avvincenti thriller e tanto altro ancora

Se amate immergervi nelle storie che il cinema ha da offrire, il 2024 si è rivelato un anno straordinario per gli appassionati di film in streaming. Ma quali sono i film più visti?

Vediamo insieme la classifica stilata da JustWatch

Questi sono i film in streaming più guardati

Oppenheimer Povere Creature! Anatomia di una caduta C’è ancora domani Io Capitano Barbie Killers of the Flower Moon Napoleon Wish Godzilla Minus One

Dalla maestria narrativa di Christopher Nolan alla brillante interpretazione di Emma Stone, le piattaforme di streaming sono diventate il palcoscenico privilegiato per alcune delle opere più acclamate e discusse del 2024.

Al primo posto si piazza “Oppenheimer”, seguito da “Povere Creature!” e da “Anatomia di una caduta” a chiudere il podio.

Forte di un ottimo risultato anche al botteghino e arrivata in streaming all’inizio dell’anno, “Oppenheimer” è primo nella classifica semestrale di JustWatch: il biopic diretto da Christopher Nolan che racconta la vita del fisico J. Robert Oppenheimer e la creazione della bomba atomica.

Al secondo posto troviamo “Povere Creature!”, film con Emma Stone e vincitore del Leone d’Oro come miglior film all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: le vicende della pellicola ruotano intorno a Bella (Emma Stone appunto), la quale viene riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti.

Sul gradino più basso del podio si posiziona “Anatomia di una caduta”: Sandra, Samuel e il loro figlio ipovedente Daniel vivono da un anno in una remota località di montagna. Quando Samuel viene trovato morto fuori casa, viene aperta un’indagine per morte in circostanze sospette. Nell’incertezza, Sandra viene incriminata: è stato un suicidio o un omicidio? Un anno dopo, Daniel assiste al processo della madre, una vera e propria dissezione del rapporto tra i genitori.

Al quarto posto si piazza “C’è ancora domani”, film campione assoluto di incassi al botteghino che ha segnato l’esordio alla regia di Paola Cortellesi, vincitore di ben 6 David di Donatello e che sta avendo un ottimo successo anche fuori dai confini nazionali: si tratta di un racconto e una critica verso la cultura patriarcale che cerca di far luce sulla violenza di genere e sul significato profondo dei diritti delle donne raccontando le vicende di una famiglia romana subito dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Al quinto posto si posiziona invece “Io Capitano” di Matteo Garrone, nella cinquina finale dei candidati all’Oscar come miglior pellicola non statunitense, e che racconta la traversata del Mediterraneo dall’Africa alla Sicilia.

In sesta posizione troviamo “Barbie” con Margot Robbie e Ryan Gosling, pellicola campionessa di incassi in tutto il mondo che offre una rivisitazione moderna e brillante della celebre bambola, esplorando temi di identità e autoaccettazione.

Al settimo posto si classifica “Killers of the Flower Moon”, un thriller storico diretto da Martin Scorsese con Leonardo di Caprio e Robert De Niro ambientato negli anni ’20 del ‘900 nella riserva Osage in Oklahoma e che narra le indagini sugli omicidi nella comunità: nel film si sente parlare la lingua Osage, una lingua Siouan imparentata con il Dakota e Lakota oggi quasi scomparsa.

All’ottavo posto c’è invece “Napoleon”, un epico biopic che esplora la vita e le conquiste di Napoleone Bonaparte, diretto da Ridley Scott.

Al nono posto in classifica “Wish”, un affascinante film d’animazione che segue le avventure di una giovane protagonista che realizza i suoi sogni grazie a una magica stella.

Chiude la top 10 “Godzilla Minus One”, in cui il Giappone postbellico deve fare i conti con la minaccia di Godzilla, un gigantesco mostro creato dalla potenza della bomba atomica, esplorando le conseguenze devastanti di questa nuova minaccia in un contesto già segnato dai traumi della seconda guerra mondiale.

Fonte: JustWatch

