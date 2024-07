Queste sono le serie tv più viste in Italia nel 2024 (le conosci tutte?)

Ma quanto ci piacciono le serie TV? Sono diventate la nostra fuga preferita dal quotidiano, un’immersione in mondi fantastici o realistici che ci catturano dalla prima scena. Ci affezioniamo ai personaggi come se fossero amici di lunga data, viviamo con loro le loro gioie e i loro dolori, e non possiamo fare a meno di discutere appassionatamente delle loro vite e delle loro scelte con gli amici. Le serie TV non sono solo intrattenimento; sono diventate parte integrante del nostro stile di vita, influenzando persino le nostre conversazioni, i nostri hobby e talvolta persino le nostre aspirazioni.