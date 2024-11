Queste parole giapponesi (intraducibili) possono trasformare la tua vita in meglio

Dalla cultura giapponese possiamo trarre insegnamenti preziosi, che possono dare un grande impulso alla nostra crescita personale e alla nostra felicità

La cultura giapponese sta conquistando sempre più l’attenzione del mondo occidentale, portando con sé non solo usanze e tradizioni affascinanti, ma anche concetti profondamente radicati nella filosofia orientale.

Questi concetti, spesso difficili da tradurre con precisione, riflettono una saggezza antica che può insegnarci a vivere meglio, con più consapevolezza e serenità.

Oggi vogliamo parlarvi di otto parole giapponesi intraducibili in italiano che, se comprese e adottate, possono trasformare il nostro modo di approcciarci alla vita.

Leggi anche: 5 pratiche e rituali giapponesi per purificare la mente e ritrovare il benessere interiore

Ikigai (生き甲斐)

Una delle parole giapponesi più conosciute è ikigai. Composta da “iki” (vita) e “gai” (valore), rappresenta la “ragione di essere”, il motivo per cui ogni giorno ci alziamo dal letto. L’ikigai è quella scintilla che ci guida, unendo passione, vocazione e missione.

In una società come la nostra, in cui spesso siamo schiacciati dal peso delle aspettative esterne, trovare il proprio ikigai significa riconnettersi con ciò che ci rende davvero felici.

È un invito a scoprire e coltivare ciò che ci appaga, indipendentemente da ciò che gli altri si aspettano da noi. In questo modo, l’ikigai ci conduce verso una vita più autentica e appagante, dove possiamo trovare senso non solo nel successo esterno, ma anche nella soddisfazione interiore.

Leggi anche: Ikigai: cos’è e come trovare il proprio senso della vita

Shōganai (しょうがない)

Dall’altra parte del viaggio c’è shōganai, un termine che ci invita ad accettare l’inevitabile. Derivato dall’espressione “shikata ga nai”, significa letteralmente “non c’è niente da fare”. Questo concetto incarna l’accettazione serena delle situazioni che sfuggono al nostro controllo.

In un mondo dove siamo costantemente spinti a cambiare e migliorare, shōganai ci ricorda che ci sono momenti in cui l’unica risposta possibile è accettare le circostanze e andare avanti.

Non è una resa, ma piuttosto un atto di saggezza: accettare che alcune cose sono fuori dal nostro controllo ci permette di liberarci dalla frustrazione e di vivere con più serenità.

Fukinsei (不均整)

Un altro termine giapponese che merita attenzione è fukinsei – unione dei termini “fukin” (asimmetria) e “sei” (forma) – che celebra l’asimmetria e l’imperfezione.

In un mondo che spesso ci spinge verso la perfezione estetica e morale, fukinsei ci invita a vedere la bellezza proprio nelle imperfezioni, sia nella natura che in noi stessi.

Imparare ad abbracciare il fukinsei ci aiuta a smettere di giudicare tutto in termini di perfezione e a sviluppare una visione più tollerante e compassionevole verso la nostra vita e gli altri.

Leggi anche: Kintsugi: l’antica arte giapponese del “riparare” che può aiutarci a superare i nostri fallimenti

Mugon-no gyō (無言の行)

Il silenzio ha un grande valore nella cultura giapponese, e lo troviamo espresso in mugon-no gyō, il “silenzio prima dell’azione”. Questo termine rappresenta il momento di quiete e riflessione che precede ogni decisione o mossa importante.

In un mondo dove tutto si muove velocemente e spesso siamo spinti a reagire immediatamente, mugon-no gyō ci insegna l’importanza di fermarci e pensare prima di agire.

Questo momento di raccoglimento non solo permette di fare scelte più ponderate, ma aiuta anche a mantenere la calma in situazioni di stress.

Fuubutsushi (風物詩)

Passando a un concetto più poetico, troviamo fuubutsushi – unione delle parole “fuu” (vento), “butsu” (cose) e “shi” (poesia) – che descrive quelle cose che evocano ricordi di una particolare stagione.

Può essere l’odore della pioggia che ricorda la primavera o il crepitio delle foglie sotto i piedi che ci porta all’autunno, o ancora il profumo di un dolce natalizio appena sfornato – giusto per fare qualche esempio.

Imparare a cogliere questi piccoli momenti ci aiuta a vivere con più consapevolezza e ad apprezzare le connessioni profonde tra le nostre emozioni e l’ambiente che ci circonda. È un promemoria per trovare bellezza e significato anche nei dettagli apparentemente insignificanti.

Mono-no aware (物の哀れ)

Con mono-no aware, la cultura giapponese ci offre una visione malinconica, ma allo stesso tempo pacificante, del mondo.

Questo termine – unione delle parole “mono” (cosa) e “aware” (tristezza) – si riferisce alla consapevolezza della transitorietà delle cose e alla bellezza malinconica che essa porta con sé.

Ogni cosa, dalla vita umana ai momenti di gioia, è destinata a finire. Tuttavia, questa consapevolezza non deve generare tristezza, ma piuttosto un profondo apprezzamento per il presente.

Vivere con il mono-no aware significa accettare che la bellezza risiede proprio nella sua impermanenza, e che ogni momento è prezioso proprio perché fugace.

Kodawari (こだわり)

Kodawari deriva dal verbo “kodawaru”, che significa essere attenti ai dettagli, e indica la dedizione meticolosa a un compito o a un’arte – non per ottenere approvazione esterna, ma per soddisfare uno standard personale.

In un’epoca in cui spesso cerchiamo il riconoscimento degli altri, kodawari ci invita a coltivare la nostra eccellenza personale, indipendentemente dall’opinione altrui. Trovare gioia nel lavoro ben fatto, secondo i propri criteri, ci aiuta a sentirci realizzati e a vivere con maggiore integrità.

Yugen (幽玄)

Infine l’ultimo termine di cui vogliamo parlarvi e quello dello yugen, un concetto che racchiude la bellezza profonda e misteriosa che non può essere espressa a parole.

Lo yugen – unione delle parole “Yū” (profondo, oscuro) e “gen” (misterioso) – ci invita a esplorare le sfumature nascoste della vita e a sviluppare una sensibilità verso tutto ciò che non è immediatamente visibile.

È la bellezza sottile di una nebbia che si solleva all’alba, o l’emozione inspiegabile di fronte a un’opera d’arte che ci tocca nel profondo. Yugen ci insegna a non cercare sempre spiegazioni, ma a lasciarci avvolgere dalla meraviglia e dall’ignoto.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: