Quella volta che un produttore di vino tracannò ben 25 bicchieri di vino durante la maratona di Londra (per una buona causa)

Per raccogliere fondi a sostegno di un ospizio per anziani, un produttore vinicolo inglese ha corso la maratona di Londra...bevendo vino!

Tagliare il traguardo di una maratona…bevendo vino! È l’eroica impresa, che ha ricominciato a tornare virale sui social, in cui si è cimentato Tom Gilbey, produttore di vini inglese, che ha assaggiato alla cieca 25 bicchieri di vino durante le 25 miglia della maratona di Londra lo scorso arile (praticamente un bicchiere per ogni miglio corso).

Il produttore, vera e propria star su TikTok con milioni di visualizzazioni, ha compiuto questa impresa per raccogliere fondi a favore della struttura per anziani Sobell House di Oxford.

Lì sua madre ha vissuto ed è stata assistita nell’ultima parte della sua vita. Con la sua impresa, Tom è riuscito a raccogliere più di 16.000 sterline.

Ma non si è trattato di un semplice bere vino a ogni miglio percorso: sfida nella sfida, il produttore ha provato a indovinare la varietà, il Paese di origine e l’annata di ogni bicchiere di vino bevuto.

Impresa non sempre facile, quest’ultima: dei venticinque bicchieri bevuti, solo sette sono corretti al 100%, quattro completamente sbagliati e il resto per lo più giusto (il che significa che potrebbe aver mancato uno dei criteri, come l’annata o la provenienza geografica).

Gilbey ha terminato la gara in 4 ore e 41 minuti (comprese le soste per il vino), e ha festeggiato il traguardo bevendo un bicchiere di champagne con chi lo ha sostenuto in questa impresa benefica.

C’è da precisare, tuttavia, che Tom non ha tracannato tutti i bicchieri di vino che gli venivano offerti, ma si è limitato a berne solo metà per volta – per non correre il rischio di sentirsi male o collassare durante la corsa e non riuscire così a portare a termine la sua impresa.

Sicuramente, la prospettiva di poter accedere a un buon bicchiere di vino alla conclusione di una certa distanza deve essere stata un ottimo stimolo per continuare a correre.

Anche se il corridore afferma che certamente non parteciperà mai più a una sfida del genere, incoraggia “tutti ad avere un’idea sciocca per una buona causa e vedere cosa succede”.

