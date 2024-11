Le istruzioni di Ikea per realizzare fortini e castelli con i bambini con i mobili

Idee facili da realizzare, economiche e che potevano essere adattate a qualsiasi tipo di casa, creando atmosfere magiche e accoglienti in un periodo così complicato come la quarantena

Durante la quarantena nel 2020, IKEA Russia ha lanciato una campagna creativa per aiutare le famiglie a combattere la noia, offrendo idee su come costruire fortini e rifugi dentro casa. Con l’obiettivo di rivivere il fascino delle avventure infantili, IKEA ha condiviso sei istruzioni semplici, ma divertenti, per trasformare oggetti quotidiani in castelli, tende e altre strutture fantastiche.

La campagna, promossa tramite l’hashtag #явдомикеикеа (che significa “Sono a casa IKEA”), invita le persone a realizzare questi rifugi utilizzando quello che hanno a disposizione. Le istruzioni sono progettate per essere facili da seguire e non richiedono mobili specifici dell’azienda.

Si può usare qualsiasi cosa, dai cuscini alle coperte, dai libri alle sedie, per creare un fortino. Ad esempio uno dei fortini, chiamato “Höuse”, può essere realizzato con un tavolo, due coperte, otto libri e dieci mollette per il bucato. Questo tipo di attività è perfetto per intrattenere i bambini durante le lunghe giornate a casa, ma anche per gli adulti che vogliono ritrovare un po’ di leggerezza e creatività.

Un modo per stimolare l’immaginazione e l’interazione in famiglia

Le strutture proposte da IKEA sono tutte pensate per essere accoglienti e rilassanti, ideali per leggere un libro, disegnare o semplicemente passare il tempo in un angolo sicuro e personale. Tra i fortini suggeriti, uno dei più apprezzati è quello in stile “fortezza”, che si costruisce intorno a un divano creando un baldacchino che avvolge l’area del soggiorno.

Questo tipo di fortino diventa un rifugio perfetto per una giornata di relax, dove si può stare protetti e coccolati, magari dormendo all’interno come se fosse una piccola casa personale. IKEA aveva capito quanto fosse importante, in un periodo così complesso per tutti come la quarantena, stimolare l’immaginazione e l’interazione tra i membri della famiglia.

Con queste idee, non solo ha offerto un modo per divertirsi insieme, ma ha creato anche un’occasione per coinvolgere tutti nella creazione di uno spazio speciale. Questo tipo di attività ha aiutato a rafforzare il legame familiare, facendo sentire tutti più vicini e uniti anche se costretti a stare in casa per lungo tempo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: