La professoressa di storia lascia un milione di dollari in eredità alle scuole in cui aveva insegnato  

La professoressa di storia Lillian Orlich ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella vita dei suoi studenti, ma anche nelle scuole della contea di Prince William, dove ha insegnato per ben 67 anni. Conosciuta affettuosamente come “Ms. O” dai suoi studenti, Orlich si è ritirata dall’insegnamento all’età di 89 anni dopo ben 67 anni di attività.

Tuttavia la sua dedizione all’educazione non si è conclusa con il pensionamento. Dopo la sua morte, avvenuta il 7 marzo scorso, la professoressa ha lasciato un’eredità di un milione di dollari alle scuole della contea, un gesto che ha sorpreso e commosso la comunità scolastica.

La Orlich, nubile e senza figli, ha sempre condotto una vita semplice e frugale, risparmiando diligentemente per tutta la sua esistenza. In punto di morte ha deciso di destinare i suoi risparmi, accumulati con cura, a supportare l’istruzione degli studenti delle scuole in cui aveva insegnato.

La sua generosità non era una novità: già al momento del pensionamento, aveva istituito una borsa di studio in collaborazione con Spark, la fondazione educativa delle scuole della contea di Prince William, da cui numerosi studenti hanno tratto beneficio.

A cosa saranno destinati i fondi

La donazione di un milione di dollari sarà utilizzata in parte per incrementare il budget della borsa di studio esistente, mentre il resto dei fondi sarà suddiviso tra sei aree di interesse della fondazione Spark. Queste aree includono l’istruzione STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), l’apprendimento sociale ed emotivo, l’innovazione digitale, il miglioramento delle scuole e la formazione degli educatori.

Lillian Orlich è ricordata come una leggenda nella contea di Prince William, nota per il suo impegno instancabile e la passione per l’insegnamento. Arrivava spesso a scuola alle tre del mattino e non si fermava neppure durante l’estate. Era solita portare da mangiare ai colleghi ogni lunedì mattina, un gesto che dimostrava il suo spirito di comunità e la sua dedizione.

Le parole di LaTanya McDade, sovrintendente delle scuole di Prince William, e di Melissa Boyle, presidente della fondazione Spark, riflettono il profondo impatto che ha avuto Lillian. McDade ha affermato: “Le impronte che ha lasciato nei nostri cuori e nelle nostre menti non potranno mai essere cancellate”, mentre Boyle ha sottolineato che il sistema scolastico ha ora il privilegio e l’onore di portare avanti la sua eredità.

