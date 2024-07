Ana Victoria è la prima avvocata down al mondo (ed è anche una bravissima artista)

Ana Victoria Espino De Santiago ha coronato il suo sogno diventando la prima avvocatessa al mondo con sindrome di Down dopo la laurea in Giurisprudenza

Ana Victoria Espino De Santiago ha compiuto un passo enorme per tutte le persone con disabilità: è diventata la prima avvocatessa al mondo con sindrome di Down, laureandosi in Giurisprudenza presso la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

Nata il 30 gennaio 1999 a Zacatecas, Ana Victoria ha sfidato e superato le aspettative, dimostrando che la sua condizione non è mai stata un ostacolo per il raggiungimento dei suoi obiettivi accademici e professionali.

Sin dalla sua infanzia, Ana Victoria ha ricevuto il sostegno e l’incoraggiamento dei suoi genitori, Marisol De Santiago Ochoa e Jesús Espino Zapata, che hanno promosso una cultura dell’educazione e dell’arte. Questo supporto l’ha portata a frequentare l’Istituto Ana Sullivan per la sua educazione di base e poi il liceo. L’amore per l’arte è stato una costante nella sua vita, portandola a esporre le sue opere pittoriche in varie mostre, incluso il prestigioso Congresso dell’Unione a Città del Messico, con la sua opera “Desde mi cielo”.

Nel 2019, Ana Victoria ha deciso di intraprendere la carriera in Giurisprudenza all’Università Autonoma Benemerita di Zacatecas, spinta dalla sua crescente passione per il diritto e i diritti umani. Con il supporto della sua famiglia, degli insegnanti e dei compagni di classe, Ana Victoria ha superato ogni sfida, dimostrando una determinazione incrollabile. Il suo obiettivo era chiaro: voleva aprire la strada affinché tutte le persone con disabilità possano occupare spazi decisionali e contribuire attivamente alla società.

Ana Victoria è anche una fervente sostenitrice dei diritti delle persone con disabilità. Ha partecipato a vari forum e incontri, inclusi quelli nel Senato della Repubblica, dove ha avuto l’opportunità di discutere con i legislatori, promuovendo l’inclusione e la rappresentanza delle persone con disabilità. Il suo sogno è diventare una deputata locale, un ruolo in cui spera di poter fare la differenza per molte persone.

Con la sua laurea, Ana Victoria si unisce a una prestigiosa lista di persone con sindrome di Down che hanno compiuto imprese straordinarie, come Pablo Pineda, il primo laureato europeo con sindrome di Down e dimostra ancora una volta che niente è impossibile.

Fonte: La Jornada Zacatecas

