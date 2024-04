Perché il mughetto è diventato il fiore simbolo del 1° maggio

Delicato e dal profumo inebriante, il mughetto è uno dei fiori primaverili più amati in assoluto ed è diventato in Francia il simbolo della Festa dei lavoratori, che celebriamo il 1° maggio. Ma come nasce quest'antica antica tradizione?

In occasione del 1° maggio le strade francesi si riempiono di profumatissimi mughetti. Questo meraviglioso fiore (il cui nome scientifico è Convallaria majalis L.) che cresce nei boschi e nelle valli alpine, infatti, è ormai associato alla Festa dei lavoratori. L’usanza di regalare questi fiori affonda le sue origini nel XVI secolo, ma ancora oggi è molto viva nel Paese. Ad introdurre questa bella tradizione di offrire dei mughetti in segno di buon auspicio fu Re Carlo IX.

Secondo la leggenda, per la sua incoronazione il monarca ricevette un mazzo di mughetti come portafortuna e il dono fu così gradito che negli anni successivi decise di regalarli alle donne delle sua corte.

Agli Inizi del Novecento, il 1° maggio gli stilisti parigini fecero lo stesso regalando mazzi di mughetti alle loro operaie e ai clienti. Così si è diffusa a Parigi e in altre città francesi si è diffusa l’abitudine di raccogliere questi fiori e rivenderli nelle strade. A partire dal 1976 questo fiore è poi diventato il simbolo della Festa dei lavoratori, sostituendo la rosa che veniva messa nell’occhiello dei manifestanti.

Il 1° maggio in Francia non si celebra soltanto la Festa del lavoro, ma anche quella del mughetto, una tradizione molto cara alla popolazione.

Cosa simboleggia il mughetto

Il mughetto è un fiore apprezzatissimo, non solo oggi dai francesi, ma anche in epoca medievale e rinascimentale. Questo delicatissimo fiore è legata anche alla figura di San Leonardo. Secondo una leggenda cristiana, il santo fu chiamato a lottare contro il demonio. Quando riuscì a sconfiggerlo, le gocce del suo sangue finite sul terreno si trasformarono in candidi mughetti.

Nel linguaggio dei fiori, il mughetto simboleggia la felicità, l’innocenza ed è considerato portatore di fortuna. Non a caso è molto usato nei bouquet e nelle composizioni floreali dei matrimoni.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: