Pensionato va in arresto cardiaco, due studenti lo salvano grazie all’app collegata al 118

I due studenti sono corsi fuori dall’aula non appena è scattato l’allarme dell’app collegata al 118, prendendo il defibrillatore e prestando le prime cure al pensionato in attesa dell’arrivo dei sanitari

Due studenti di un istituto superiore di Modena hanno salvato la vita a un pensionato in arresto cardiaco grazie all’applicazione collegata al 118 per le emergenze. L’allarme è scattato sui loro telefoni, e i ragazzi, diciottenni e volontari rispettivamente dell’Avap di Formigine e della Croce Blu di Modena, sono immediatamente corsi fuori dall’aula per prendere il defibrillatore della scuola e raggiungere il bar vicino, dove si trovava l’uomo in difficoltà.

L’evento è stato riportato dalla stampa locale. Quando l’allarme è scattato, i ragazzi hanno accettato l’intervento attraverso l’app ‘DAE RespondER’, un progetto collegato al 118 Emilia-Romagna, mirato a incentivare l’uso dei defibrillatori semiautomatici in caso di arresto cardiaco improvviso.

Uno degli studenti ha raccontato:

Io e la mia compagna siamo corsi giù a prendere il defibrillatore in dotazione alla scuola e ci siamo diretti al bar dove si trovava la persona in difficoltà. Quando suona l’alert, accettando l’intervento, si è subito messi in collegamento con la centrale operativa del 118 che ci ha fornito la mappa della postazione e il coordinamento su come comportarci, mentre in contemporanea venivano avvisati i mezzi di soccorso.

L’uomo si è ripreso ed è stato curato dai sanitari

Arrivati al bar, i due hanno trovato un uomo sulla settantina disteso a terra in arresto cardiaco, con un’altra persona del bar che stava già praticando il massaggio cardiaco. La studentessa ha iniziato un primo ciclo di massaggio, mentre il suo compagno ha acceso il defibrillatore e attaccato le piastre.

Fortunatamente il defibrillatore ha rilevato che la scarica non era necessaria, poiché l’uomo aveva già ripreso il battito cardiaco. I ragazzi hanno poi messo l’uomo in posizione laterale di sicurezza. All’arrivo dell’ambulanza, i sanitari hanno estratto un grosso pezzo di cibo dalla gola del pensionato.

I due studenti hanno dichiarato di non sentirsi eroi, ma di aver fatto semplicemente il loro dovere. Il ragazzo ha affermato:

È una sensazione bellissima fare il proprio dovere e vedere che la persona prima in arresto cardiaco si riprende sotto i tuoi occhi.

Grazie alla prontezza e al coraggio dei ragazzi, l’uomo è stato salvato e ha potuto ricevere le cure necessarie dai sanitari giunti sul posto.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: