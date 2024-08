In queste due città i pendolari tornano a casa lasciandosi trasportare dalle correnti dei fiumi (con speciali borse impermeabili)

I pendolari a Berna e Basilea hanno saputo integrare il loro amore per la natura nella vita quotidiana, trasformando un semplice tragitto in un momento di piacere e benessere lasciandosi galleggiare grazie alle correnti dei fiumi

A Berna, in Svizzera, alcuni pendolari hanno trovato un modo decisamente originale per tornare a casa dopo una giornata di lavoro: galleggiare lungo il fiume Aare. Durante i mesi estivi, questa pratica non solo offre un piacevole sollievo dal caldo, ma trasforma anche il viaggio quotidiano in un’esperienza rilassante e rigenerante.

Invece di prendere la metropolitana o rimanere bloccati nel traffico, i lavoratori bernesi si immergono nelle acque fresche dell’Aare e si lasciano trasportare dalla corrente. Per rendere questo viaggio sicuro e pratico, i pendolari utilizzano speciali borse impermeabili, chiamate “Aare Bag”, dove ripongono vestiti, telefoni e altri effetti personali.

Queste borse, una volta chiuse, galleggiano dietro di loro mentre nuotano, garantendo che tutto rimanga asciutto fino a destinazione. Il tragitto lungo l’Aare dura circa 15 minuti, durante i quali i pendolari possono godersi la bellezza naturale del paesaggio circostante e l’atmosfera rilassata che contraddistingue questo metodo di trasporto unico.

Una pratica in voga anche a Basilea

Non è solo a Berna che si pratica questa forma di pendolarismo fluviale. A Basilea, un’ora a nord, i residenti si immergono nel Reno, seguendo un rituale simile. Anche qui, l’uso di borse impermeabili è comune, con molti che scelgono la “wicklefisch”, una borsa a forma di pesce particolarmente adatta per trasportare oggetti personali.

Le case balneari lungo il fiume fungono da punti di sosta dove i nuotatori possono cambiarsi e prepararsi per la giornata o rilassarsi dopo il lavoro. Tuttavia, nonostante il fascino di questo tragitto fluviale, le correnti dell’Aare e del Reno non sono da sottovalutare.

Le autorità locali consigliano di nuotare solo a coloro che sono esperti e ben informati sui potenziali rischi. È importante rispettare le norme di sicurezza e adattarsi gradualmente alla temperatura dell’acqua, che può essere piuttosto fresca, per evitare spiacevoli inconvenienti.

