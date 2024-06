Ti faccio conoscere la prima (e unica) rete di parrucchieri specializzati nel tagliare i capelli ai bambini autistici

L’associazione Forbici a Cuore ha creato una rete di saloni di parrucchieri qualificati che attraverso corsi di formazione specifici tagliano i capelli ai bambini e ragazzi autistici

Christian Plotegher, un parrucchiere che dal 2019 si dedica al taglio dei capelli per bambini e ragazzi autistici, è riuscito a realizzare un sogno: creare una rete di saloni di parrucchieri amici dell’autismo. Con il supporto dell’associazione Forbici a Cuore e della cooperativa sociale In Tandem, Plotegher e il suo team, che include la moglie e Morena Manfreda, ex presidente di un’associazione per persone con disabilità, ha lanciato corsi specializzati per formare parrucchieri in grado di offrire un servizio inclusivo.

Tagliare i capelli a un bambino autistico è infatti una sfida complessa. Le difficoltà di comunicazione e la sensibilità al contatto fisico e ai rumori possono rendere l’esperienza stressante. Molti genitori finiscono per tagliare i capelli ai propri figli a casa, cercando di evitare il disagio di un salone.

L’associazione Forbici a Cuore vuole cambiare questa realtà mira a creare una rete nazionale di parrucchieri qualificati attraverso corsi di formazione specifici. Questi corsi insegneranno come accogliere e lavorare con persone autistiche e con disabilità intellettive in ambienti inclusivi e accoglienti. Per la prima volta in Italia, un corso di questo tipo è disponibile, segno di un cambiamento significativo nel settore.

Ci sono anche diversi servizi speciali

La missione di Forbici a Cuore è rendere il taglio dei capelli un momento inclusivo, rispettando le esigenze di tutti. Preparazione, consapevolezza, ascolto, comprensione, sensibilità e professionalità sono i pilastri del loro approccio. La rete solidale che Plotegher e il suo team sperano di creare permetterà di individuare parrucchieri su tutto il territorio nazionale che condividono la loro visione di un mondo più inclusivo.

L’associazione offre anche servizi speciali, come “l’ora di quiete”, dedicata a quei clienti che non apprezzano il rumore o la presenza di molte persone. Durante questo momento, tutto tace e l’unico suono è quello delle forbici, permettendo ai clienti di rilassarsi. Inoltre, il “pacchetto famiglia” estende il servizio anche agli accompagnatori, ottimizzando il tempo e creando un’attività condivisa.

Infine Forbici a Cuore offre un servizio a domicilio, indispensabile per il benessere di chi non può raggiungere il salone. L’associazione si impegna a fornire servizi professionali a domicilio, disciplinando l’attività itinerante e garantendo la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze delle famiglie.

Fonte: Le Forbici a cuore

