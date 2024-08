Quest’uomo paralizzato sta attraversando la Gran Bretagna con un quadriciclo elettrico controllato con il suo mento (e il fine è encomiabile)

Andy Walker non si è fatto abbattere dal grave incidente che ha avuto: ora vuole percorrere 1.000 miglia in due settimane con un quadriciclo motorizzato per raccogliere fondi

Andy Walker, un uomo di 47 anni paralizzato dalla vita in giù a seguito di un grave incidente, sta intraprendendo un viaggio straordinario attraverso la Gran Bretagna per raccogliere fondi e sensibilizzare sull’importante causa della malattia del motoneurone (MND).

Con un quadriciclo motorizzato adattato per essere controllato tramite il mento, Walker ha iniziato il suo percorso da Lands End, con l’obiettivo di raggiungere John O’Groats, percorrendo circa 1.000 miglia in due settimane, ovvero circa 1600 km.

La determinazione di Walker è stata forgiata attraverso una serie di sfide personali e fisiche. Dopo aver subito un grave incidente mentre si tuffava in mare in India all’età di 28 anni, Walker è stato inizialmente dato per spacciato con solo una minima possibilità di sopravvivenza.

Ha già fatto un percorso di 350 miglia con un veicolo simile

Tuttavia, grazie a un intervento chirurgico in India e alla riabilitazione in Inghilterra, è riuscito a sopravvivere grazie alla sua ferma determinazione di “vivere una vita piena nonostante le circostanze”. Il suo viaggio attuale è l’ennesima manifestazione del suo impegno per vivere al massimo e fare la differenza.

Walker non è estraneo alle sfide estreme: nel passato ha già completato un percorso di 350 miglia in Kenya su un veicolo simile. Ora, con il supporto di amici e familiari, sta percorrendo la Gran Bretagna attraversando paesaggi mozzafiato, dalla Cornovaglia fino alle Yorkshire Dales e al Lake District.

Parte del ricavato dei fondi raccolti andrà a sostenere il nuovo Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease, un progetto fortemente voluto per onorare l’ex rugbista Rob Burrow, recentemente scomparso a causa della MND. Paul Watkins, direttore della raccolta fondi per l’ente benefico, ha elogiato Walker per la sua determinazione e per il suo impegno a superare le barriere personali e ispirare gli altri.

Inoltre Walker ha fondato la società di discorsi motivazionali “Living Your Dreams”, con l’intento di incoraggiare gli altri a vivere una vita significativa nonostante le avversità. Il riconoscimento che ha ricevuto nel 2019 come Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE) è un riflesso del suo instancabile lavoro per sostenere e ispirare gli altri.

Fonte: Gofundme

