Pancake strapazzati: crimine o colpo di genio?

Tutti conosciamo i pancake, ma li avete mai provati strapazzati? Una nuova preparazione, diventata virale su Tik Tok, fa discutere e divide gli utenti. Voi cosa ne pensate?

Un nuovo trend culinario ha preso piede su TikTok, suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti della piattaforma: si tratta dei cosiddetti “pancake strapazzati”.

L’innovativa variante modifica la preparazione dei tradizionali pancake, e viene realizzata come per le uova strapazzate, con l’impasto che viene mescolato in padella fino a dividersi in tanti piccoli pezzettini: alcuni lo considerano un’idea geniale, mentre altri lo vedono come una vera e propria eresia culinaria.

Il video della creatrice di contenuti @archivedchef, che ha raggiunto oltre 21,5 milioni di visualizzazioni, ha scatenato un acceso dibattito. Molti utenti di TikTok hanno espresso il loro disappunto, definendo questo metodo “blasfemo” e un “crimine” contro i pancake tradizionali. Commenti come “Non mancherei mai di rispetto ai pancake in questo modo” e “Chi ti ha fatto del male?” riflettono la forte reazione negativa di alcuni spettatori.

Tuttavia, non tutti sono contrari a questa nuova tecnica. Alcuni utenti hanno trovato l’idea intrigante e sono curiosi di provarla. Commenti come “Questa… in realtà non è una cattiva idea, mi incuriosisce” e “Sinceramente, è una cosa geniale… È un po’ come dei mini pancake” dimostrano che c’è anche chi vede il lato positivo dell’hack. Alcuni genitori hanno addirittura apprezzato l’idea, ritenendo che possa essere utile per i bambini piccoli che iniziano a mangiare cibi solidi, poiché i pezzi di pancake strapazzati sono già di dimensioni ridotte.

L’idea di preparare i pancake in questo modo è nata come una divertente sperimentazione per intrattenere i propri follower, in cui la cucina americana incontra una ricetta tradizionale europea, il Kaiserschmarrn, un dolce austriaco del XIX secolo. Il piatto, chiamato anche “pasticcio imperiale”, è una specialità diffusa in Austria e Germania e viene spesso servito con zucchero a velo e salsa di mele calda.

Molti utenti di TikTok hanno sottolineato la somiglianza tra i pancake strapazzati e il Kaiserschmarrn, elogiando quest’ultimo come una vera e propria delizia. Secondo la leggenda, questo piatto fu creato per caso da un contadino che, trovandosi a dover servire l’imperatore austriaco Francesco Giuseppe e sua moglie, improvvisò un dolce sminuzzando una frittella e ricoprendola di zucchero e marmellata.

La curiosità per questa variante dei pancake ha portato anche altri creatori di contenuti a sperimentare. Bek Marsden, una madre dello Utah, ha pubblicato un video su TikTok definendo i pancake strapazzati “un mix tra i funnel cake e i pancake”. Il suo video ha ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni, generando ulteriori discussioni.

Alcuni utenti hanno ammesso di aver già preparato pancake strapazzati per anni, volontariamente o per errore. Ad esempio, un utente ha raccontato di come il figlio di due anni abbia provato a girare i pancake senza guardare, creando inavvertitamente dei pancake strapazzati.

Vi lasciamo al video della “ricetta”:

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: