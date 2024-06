Ti spiego perché questo Paese è il posto più felice al mondo per gli under 30 (non è la Finlandia)

La Lituania è un paradiso per gli under 30: secondo i Gen Z il merito è degli affitti bassi, dell’università gratuita e della buona vita notturna

Secondo il World Happiness Report 2024, la Lituania è il luogo più felice al mondo per gli under 30. Sebbene si sia classificata al 19° posto nella classifica generale della felicità, ha ottenuto il primo posto per i giovani sotto i 30 anni, con un punteggio di 7,76 su 10.

Ma come ha raggiunto questo risultato? Il The Guardian ha analizzato i motivi per cui i giovani lituani sono così soddisfatti della loro qualità di vita e sono diversi. Innanzitutto, l’istruzione gratuita è un grande vantaggio. La maggior parte degli studenti in Lituania può laurearsi senza accumulare debiti significativi, a differenza degli Stati Uniti dove il debito medio degli studenti è di circa 39.000 dollari.

Un altro fattore determinante è il costo della vita. Gli affitti in Lituania sono tra i più bassi in Europa. Il costo per affittare uno studio nelle città varia tra 109 e 544 dollari al mese, rendendo accessibile lo spazio vitale anche per gli artisti.

Opportunità economiche e vita notturna

Ma non è finita qui. La Lituania offre anche numerose opportunità economiche. La “mentalità da startup” di Vilnius ha dato vita a unicorni tecnologici come Vinted e Nord Security, creando un ambiente prospero per i giovani professionisti.

Ricardo Sergio Schmitz, un consulente brasiliano a Vilnius, ha sottolineato che i soldi fruttano molto di più in Lituania rispetto a molti altri posti, grazie al costo della vita relativamente basso e alle opportunità di carriera.

Oltre a questi fattori, la vivace vita notturna di Vilnius è un grande attrattore. I ragazzi la descrivono la vita notturna lituana come una delle migliori d’Europa, contribuendo ulteriormente alla soddisfazione dei giovani nel paese.

E così, combinando istruzione gratuita, affitti bassi, opportunità economiche e una vivace vita notturna, la Lituania si è guadagnata il titolo di luogo più felice al mondo per gli under 30. Questo mix di fattori crea un ambiente ideale per i giovani, contribuendo significativamente al loro benessere e alla loro felicità.

