Ora puoi trascorrere una notte nella sala dell’orologio del museo d’Orsay di Parigi, ecco come

Ora puoi dormire una notte nel museo d'Orsay di Parigi! Scopri di più su questa fantastica esperienza resa possibile da Airbnb.

Parliamo ancora del progetto Icons: questa volta Airbnb vi porta nella sala dell’orologio del Musée d’Orsay di Parigi.

Mathieu Lehanneur, l’host della stanza, ha in serbo per voi un evento straordinario nella sala dell’orologio del Musée d’Orsay. Questo edificio, un tempo stazione ferroviaria de ora custode della più prestigiosa collezione di opere impressioniste e post-impressioniste del mondo, aprirà la sua sala dell’orologio per una sola notte, il 26 luglio 2024, in concomitanza con la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

Lo storico orologio, realizzato in vetro e acciaio e conservato nella sua struttura originale, offrirà una vista unica sulla città di Parigi.

In questa straordinaria location potrete osservare la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, assaporare una cena gourmet che vi farà scoprire le delizie della cucina francese ed avere un accesso esclusivo alla terrazza panoramica del museo che si affaccia sulla Senna.

Come candidarsi

Per candidarvi, recatevi sulla pagina di Airbnb e con un po’ di fortuna (l’offerta è valida per una sola notte) riuscirete a prenotare il vostro posto, in modo del tutto gratuito.

Chiudiamo con le parole dell’host:

Inclusa nell’arredamento c’è la torcia olimpica di Parigi 2024, che ho progettato personalmente, esposta nella sua alcova dedicata, di fronte a un sacco da boxe imbottito che aggiunge un tocco dinamico personale: chissà che allenandoti non possa partecipare anche tu ai Giochi!

