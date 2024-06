Ora puoi dormire nella casa di Prince, direttamente dal film “Purple Rain”, ecco come prenotare

Ora puoi dormire nella casa di Prince, direttamente dal film "Purple Rain"! Scopri tutti i dettagli di questa incredibile esperienza proposta da Airbnb.

Torniamo a parlare del progetto Icons di Airbnb: siete pronti per un salto negli anni ’80?

In occasione del 40° anniversario del film “Purple Rain”, i fan del genio di Minneapolis potranno soggiornare presso la celebre casa, acquistata dallo stesso Prince nel 2015 e finora rimasta chiusa al pubblico.

Gli ospiti avranno l’opportunità di trascorrere la notte nella camera da letto di The Kid, ascoltare brani “rari e speciali” di Prince e partecipare ad un tour privato della casa, dove potranno ammirare gli oggetti personali del musicista. L’esperienza è organizzata da Wendy Melvoin e Lisa Coleman, compagne di Prince nella band The Revolution.

L’iniziativa fa parte del nuovo programma Icons di Airbnb, che offre “esperienze straordinarie ospitate dai più grandi nomi della musica, del cinema, della televisione, dell’arte, dello sport e altro ancora”, come ha sottolineato Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb.

Soggiornare nella casa del film “Purple Rain” rappresenta solo una delle tante opzioni per i fan che desiderano celebrare il 40° anniversario del film: ad esempio, l’iconico cappotto in moiré viola che Prince indossava durante l’esecuzione della traccia principale del film del 1984 sarà esposto al Minnesota History Center nel centro di St. Paul fino al 27 luglio.

Inoltre, Paisley Park ospiterà una celebrazione dal 20 al 24 giugno, con biglietti a partire da 750 dollari per l’ingresso, mentre il prossimo anno farà il suo debutto un adattamento teatrale di “Purple Rain”, con la prima mondiale allo State Theatre nel centro di Minneapolis.

Pubblicato nel 1984, “Purple Rain” valse a Prince un Academy Award per la migliore colonna sonora originale ed incassò quasi 100 milioni di dollari in tutto il mondo.

La colonna sonora è uno degli album più venduti di sempre, che riuscì a rimanere in vetta alla Billboard 200 per ben 24 settimane.

Come partecipare

La proprietà sarà disponibile per la prenotazione ad agosto, anche se il costo non è ancora stato specificato. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo direttamente alla pagina Airbnb dell’offerta.

