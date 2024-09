One Piece per insegnare la fisica: il professore che usa gli anime per far appassionare i suoi studenti

Oliver Castro è diventato famosissimo sui social network condividendo le sue lezioni di fisica usando One Piece e tutte immagini più iconiche che i lettori più accaniti dell'opera di Eiichiro Oda conoscono bene

Sarebbe l’insegnante preferito da chiunque sia amante degli anime! Sui social network sta spopolando tale @heeyoliveer, al secolo Oliver Castro, l’insegnante messicano che si è inventato un metodo infallibile per insegnare la fisica e nello stesso tempo far appassionare i suoi studenti.

Attraverso i disegni di One Piece è infatti capace di spiegare in maniera giocosa tutto quanto riguardi tensione, propagazione del calore e vettori vari.

In questo modo, il giovane prof messicano è riuscito a catturare l’attenzione degli internauti su Tiktok, mettendo in relazione i suoi disegni di Monkey D. Rufy e degli altri Cappelli di Paglia con esercizi per la scuola.

Ingegnere di professione, ma anche streamer, ha iniziato a creare contenuti utilizzando due delle sue passioni, la fisica e gli anime, con One Piece come riferimento principale. I suoi disegni sono così perfetti che è riuscito a catturare l’attenzione di molti utenti di Internet, sorprendendo con la caratterizzazione di vari personaggi di One Piece, come il capitano di Cappello di paglia, Monkey D. Rufy, così come Usop e la Going Merry, la prima nave mugiwara prima del “salto temporale”.

Segunda parte de mis pizarrones de física con One Piece. https://t.co/JquVWojZLq — HeeyOliveer (@HeeyOliveer) August 30, 2024

Così, nei video mostra il personaggio di Usop che con varie equazioni descrive come funziona il tiro parabolico o il futuro Re dei Pirati che funge da esempio per la sua capacità di allungarsi per descrivere come funziona la tensione. Infine, la nave su cui viaggiano i membri dell’equipaggio di Rufy serve a spiegare il principio di Archimede.

Dettagli che i fan del manga sicuramente apprezzano. E voi?

