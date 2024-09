Nikocado Avocado, lo YouTuber che per 2 anni ha ingannato 4 milioni di fan: “il più grande esperimento sociale della mia vita”

Nikocado Avocado ha pubblicato per due anni video delle sue abbuffate di cibo facendo credere che fossero recenti mentre erano registrate. Nel frattempo lui ha perso 113 kg

Nikocado Avocado, pseudonimo di Nicholas Perry, è uno dei volti più controversi di YouTube, noto per i suoi video di “mukbang”, dove si abbuffava di cibo davanti a milioni di spettatori. Per anni i suoi fan hanno seguito con attenzione le sue sfide alimentari estreme, apparentemente inconsapevoli delle gravi conseguenze che tali abitudini potevano avere sulla sua salute.

Tuttavia ciò che sembrava un semplice spettacolo per guadagnare visualizzazioni nascondeva una verità scioccante e inaspettata. Perry ha infatti rivelato in un video che tutto ciò a cui i suoi 4 milioni di follower hanno assistito era parte di un elaborato “esperimento sociale”.

Mentre il pubblico credeva di vederlo mangiare quantità enormi di cibo in diretta, Perry era in realtà impegnato in un percorso di dimagrimento. Per ben due anni, ha pubblicato solo video registrati in precedenza, modificandoli con cura per farli sembrare nuovi e attuali. “È stato il più grande esperimento sociale della mia vita” ha confessato Perry, lasciando increduli i suoi spettatori.

Per non farsi riconoscere, si è rasato la testa

Nel corso di quel periodo, Nikocado Avocado è riuscito a perdere ben 113 kg, un risultato impressionante ottenuto lontano dalle telecamere. Per evitare di essere riconosciuto in pubblico, ha persino deciso di rasarsi la testa.

La rivelazione di Perry è stata accompagnata da una riflessione sulle difficoltà che ha dovuto affrontare a causa dell’obesità, un problema che lo ha condizionato per anni. “L’obesità è stata difficile da sopportare” ha dichiarato nel suo video, condividendo immagini di sé stesso costretto a utilizzare un respiratore o a muoversi con l’aiuto di uno scooter.

Nel suo video, Perry ha descritto tutto questo come un “lungo viaggio di otto anni”, definendolo “un sogno davvero brutto” che è finalmente giunto al termine. Oggi sembra determinato a non tornare alle sue vecchie abitudini. “E sono felice di essere tornato in salute e di poter condividere la mia storia con voi” ha concluso.

Ora i video di Perry promuovono infatti uno stile di vita più sano, con porzioni moderate e un’attenzione maggiore all’equilibrio alimentare. Questa trasformazione ha sollevato molte critiche, evidenziando ancora una volta i rischi della creazione di personaggi online e quanto ciò che vediamo sui social possa essere lontano dalla vera realtà.

